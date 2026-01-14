Bratislavský kraj vstupuje do boja o polovodiče, podpísal strategické memorandum so SK Chips

Memorandum vytvára priestor pre konkrétne rozvojové kroky v oblastiach vzdelávania, podpory talentov a pracovných miest, inovácie a ekonomiky, ale aj verejnej politiky.
Polovodiče
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Slovenské centrum pre polovodiče SK Chips podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je systematicky rozvíjať polovodičový ekosystém v regióne. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, partnerstvo vytvára rámec pre dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja talentov, podpory inovácií a zvyšovania atraktivity Bratislavského kraja pre high-tech investície.

Prepojenie školstva a potrieb priemyslu

„Polovodiče sú základom modernej ekonomiky a bez investícií do vzdelávania a talentov v tejto oblasti nebudeme vedieť dlhodobo obstáť v medzinárodnej konkurencii. Podpisom memoranda dávame jasný signál, že Bratislavský kraj chce byť aktívnym hráčom v rozvoji high-tech odvetví s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať podmienky pre kvalitné pracovné miesta doma, nie v zahraničí,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Zároveň ide o strategické ukotvenie polovodičovej agendy v Bratislavskom kraji a posilnenie prepojenia regionálneho školstva s reálnymi potrebami priemyslu. „Chceme, aby sa téma polovičov stala vo väčšej miere súčasťou stredoškolského vzdelávania. To sa týka nových študijných modulov a pilotných odborov, vzdelávanie a stáže učiteľov, ako aj na systematickú prácu so študentmi a talentmi,“ doplnil Droba.

Prilákanie investícií a podpora startupov

Memorandum vytvára priestor pre konkrétne rozvojové kroky v oblastiach vzdelávania, podpory talentov a pracovných miest, inovácie a ekonomiky, ale aj verejnej politiky. „Spolupráca už dnes zahŕňa pilotné projekty so strednými školami, vzdelávanie žiakov na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU), úpravu učebných plánov, ako aj prípravu špecializovaných programov pre talenty a pedagógov,“ dodala Forman.

Partneri plánujú aj spoločné aktivity zamerané na prilákanie investícií v polovodičovom segmente a podporu vzniku startupov a inovatívnych firiem v Bratislavskom kraji. „Podpis memoranda je logickým a proaktívnym krokom, ktorý posilňuje strategickú pozíciu Bratislavského kraja a vytvára pevný základ pre dlhodobý rozvoj vzdelávania, inovácií a moderného high-tech hospodárstva,“ doplnila samospráva.

SK Chips je národná platforma prepájajúca štát, výskum, vzdelávanie a priemysel. Spája kľúčových aktérov – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenskú akadémiu vied, STU v Bratislave a priemyselné združenia a technologické firmy. Jej cieľom je budovať konkurencieschopný slovenský polovodičový priemysel so zameraním najmä na pokročilé back-end technológie, podporu startupov a malých a stredných podnikov.

