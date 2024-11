Blanár a Szijjártó sa zhodli na potrebe rozšírenia výnimky na dovoz ruskej ropy a posilnení spolupráce v oblasti jadrovej energetiky (foto)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) a maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó sa na spoločnom rokovaní v Budapešti zamerali na diskutovanie o energetickej bezpečnosti.

„Je to kľúčová vec pre nás a hovorím to otvorene. Pre nás bola Ruská federácia vždy spoľahlivý partner. My sme nikdy s nimi nemali problém s dodávkami ropy, zemného plynu alebo jadrového paliva,“ povedal Blanár, pričom zdôraznil dôležitosť predĺženia výnimky na dovoz ruskej ropy na pôde Európskej komisie.

Spoločný záujem o posilnenie obchodných vzťahov

Ministri tiež odsúhlasili význam vzájomnej spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a prejavili spoločný záujem o posilnenie obchodných vzťahov, najmä v oblasti jadrovej energetiky, kde slovenské firmy participujú na výstavbe jadrových elektrární v Maďarsku. Vzájomný obchod medzi oboma krajinami dosahuje viac ako 15 miliárd eur ročne, pričom Maďarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom Slovenska.

V rámci pracovného rokovania boli prejednané aj otázky týkajúce sa migrácie. Obe strany kritizovali nefungujúci systém kvót a nový migračný pakt prijatý Európskou úniou (EÚ). Ministri vyjadrili podporu pre členstvo krajín západného Balkánu v EÚ a upozornili na dvojaké štandardy v prijímaní členských krajín.

Súčasť programového vyhlásenia vlády SR

„Pritom Srbsko, ako nečlen EÚ, výrazne pomohlo pri prerušení migračnej trasy smerom cez Maďarsko a Slovensko,“ poznamenal Blanár.

Spomínané témy, vrátane posilnenia štátneho jazyka a mierových iniciatív, sú súčasťou programového vyhlásenia vlády SR. Slovensko a Maďarsko pokračujú v nadštandardnej vzájomnej spolupráci a už budúci rok si pripomenú 30. výročie od podpisu medzivládnej dohody.

„Sme hrdí na to, že spolu so Slovenskom sme boli a zostávame členmi tej väčšiny, ktorá je na strane mieru,“ dodal Szijjártó.