Andrej Danko je stále presvedčený, že úplne odstrihnutie sa od ruských energií, je veľká hlúposť

Predseda SNS Andrej Danko je stále presvedčený, že úplne odstrihnutie sa od ruských energií, ktoré plánuje Európska únia, je veľká hlúposť. Je stále presvedčený, že od Rusov máme lacné energie. Šéf národniarov hovorí o ekonomickom ovládnutí Slovenska západnými krajinami.

Odstrihnutie od ruských energií

„Rozhodnú o nás, bez nás. Je otázka, či cieľ západu nie je nás ekonomicky ovládnuť. To komunisti s nami nerobili to, čo s nami začal robiť Brusel. Toto je choré. Ja som nemyslel, že sa toho dožijem, že sa budem báť niečo dobré povedať o Rusku. To je choré, aby som nemohol povedať, že plyn z Ruska je lacnejší,“ povedal Danko v politickej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Európska únia žije podľa Danka v bubline. „Fakt skončíme ako taký skanzen. Skončíme ako novodobí otroci v novom žalári národov. Európska únia nefunguje, je to slabý celok, nie je konkurencieschopná ani voči Číňanom, ani USA, ani Rusku. Ak sa odstrihneme od ruských energií, tak to zabije totálne európsku ekonomiku,“ zdôraznil Danko.

Zníženie závislosti od Ruska

Podľa poslanca NR SR Gábora Grendela, Európska únia by sa mal odstrihnúť od ruských energií postupne, postupne by sme mali znižovať závislosť od ruských energií.

„My sa neodstrihávame od Ruskej federácie, ale Ruská federácia sa rozhodla odstrihnúť od nás, a to v momente útoku na Ukrajinu,“ podotkol Grendel, ktorý je presvedčený, že členstvo v EÚ ako aj v NATO je stále pre Slovensko aj ekonomicky výhodnejšie.