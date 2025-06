EÚ sa snaží odložiť postupné ukončenie dovozu ruských jadrových technológií

Európska únia sa snaží odložiť plány na postupné ukončenie dovozu ruských jadrových technológií. Referuje o tom web The Financial Times.

Hoci v roku 2024 zaplatili členské štáty Rusku za energetické zdroje 22 miliárd eur, na jadrové palivo pripadlo len 700 miliónov eur. Práve tento segment sa však ukázal ako najťažšie nahraditeľný.

Dovedna 19 reaktorov sovietskeho typu

V EÚ je v prevádzke 101 jadrových reaktorov, z toho 19 sovietskeho typu. Štyri reaktory VVER-1000 používajú Bulharsko a Česko, ďalších 15 VVER-440 je v Česku, Maďarsku, Fínsku a na Slovensku. Rusko dodáva až 25 % obohateného uránu do EÚ a ovláda viac ako polovicu svetového trhu s obohacovaním uránu.

Najväčší odpor voči rýchlemu ukončeniu spolupráce s ruskou štátnou spoločnosťou Rosatom prichádza z Maďarska a Slovenska, ktoré varujú pred rizikami pre energetickú bezpečnosť a ekonomiku. Maďarská jadrová elektráreň Paks, kde Rosatom stavia dva nové bloky, má v budúcnosti pokrývať až 75 % spotreby elektriny v krajine.

Nebude to zrejme skôr ako v 30. rokoch

Európska komisia nevylučuje zavedenie obchodných obmedzení namiesto formálnych sankcií, čím by obišla právo veta odporcov. Úplný zákaz dovozu ruských jadrových technológií sa však neočakáva skôr ako v 30. rokoch tohto storočia a vyžadoval by investície približne 241 miliárd eur do vybudovania nezávislého dodávateľského reťazca.