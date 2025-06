Američania sú pripravení pomôcť Slovensku s novou jadrovkou, spoluprácu s Ficovou vládou si pochvaľujú

Americká spoločnosť Westinghouse je pripravená pomôcť Slovensku s výstavbou nového jadrového zdroja. Pochvaľuje si spoluprácu so slovenskou vládou.

„Spoločnosť Westinghouse je hrdá na to, že je dlhodobým partnerom slovenského jadrového priemyslu a víta užšiu spoluprácu medzi americkou a slovenskou vládou v oblasti jadrovej energetiky. Sme pripravení pomôcť Slovensku dosiahnuť jeho budúce ciele v oblasti jadrovej energetiky,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie spoločnosti Westinghouse Electric Company.

Príprava medzivládnej dohody medzi Slovenskom a USA

Novú jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach postavia podľa premiéra Roberta Fica Američania. Ako uviedol v utorok na tlačovej besede premiér Robert Fico, v súčasnosti sa už pripravuje medzivládna dohoda medzi Slovenskom a USA.

„Z našej strany je táto dohoda vyštrganá a čakáme na posledné stanovisko USA. Pokiaľ príde toto stanovisko, môžeme pristúpiť k podpisu medzivládnej dohody, ktorá by mala smerovať k tomu, že nový jadrový zdroj na území Jaslovských Bohuníc postaví americká spoločnosť Westinghouse. Je to obrovská investícia. Bavíme sa o novom zdrojom o výkone 1250 megawattov,“ povedal Fico.

Konkurencia voči Slovenským elektrárňam

Po šiestich ruských jadrových blokov, dvoch v Jaslovských Bohuniciach a štyroch v Mochovciach, budeme mať nový jadrový zdroj zrejme už americký. Nový jadrový bohunický blok by mal zostať v rukách štátu.

Ficova vláda chce vytvoriť akúsi konkurenciu voči spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré boli začiatkom tohto milénia sprivatizované. Výstavba nového jadrového zdroja by mala stáť od 13 do 15 miliárd eur. Slovenský premiér je presvedčený, že ide o dobre vynaložené peniaze. Nová jadrovka podľa plánov jeho vlády by mohla uzrieť svetlo sveta niekedy okolo roku 2040.