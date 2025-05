Slovensko mení pri jadre kurz. Ficova mašina na peniaze už nebude ruská, ale zrejme americká

Slovenskú jadrovú energetiku zrejme čaká významná zmena. Po šiestich ruských jadrových blokov, dvoch v Jaslovských Bohuniciach a štyroch v Mochovciach, budeme mať nový jadrový zdroj zrejme už americký. Ako uviedol predseda vlády Robert Fico, americká spoločnosť Westinghouse má totiž veľkú šancu stať sa lídrom pri výstavbe štátneho nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

„Hľadáme lídra v tomto procese, pretože máme pri pokuse diverzifikovať jadrové zdroje k dispozícii Spojené štáty, Francúzsko a Južnú Kóreu. Pozerajúc na dynamiku týchto partnerov si myslím, že lídrom v tomto projekte by mal byť podľa mňa americký partner, pretože je pravdepodobne schopný najrýchlejšie doručiť výsledok, ktorý očakávame, teda postaviť reaktor o výkone 1 250 megawattový blok,“ povedal po stretnutí na americkej ambasáde Fico.

Projekt má zostať čisto v rukách štátu

Predseda vlády zopakoval, že nový jadrový bohunický blok zostane v rukách štátu. Jeho vláda chce vytvoriť akúsi konkurenciu voči spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré boli začiatkom tohto milénia sprivatizované.

„Ja verím, že Smer bude pokračovať aj po roku 2027 vo vláde. My chceme vytvoriť paralelné štátne Slovenské elektrárne. Tento blok chceme stavať čisto do štátneho vlastníctva. My to nechceme stavať ako súčasť sprivatizovaných Slovenských elektrární. Vznikne vlastná štátna slovenská elektráreň v podobe zatiaľ jedného jadrového bloku. Štát musí mať k dispozícii strategické zdroje, pretože keby nebola urobená privatizácia Slovenských elektrární alebo SPP, ako ju urobila Dzurindova vláda, my by sme podstatne lepšie zvládali krízové situácie, ktoré na Slovensku máme,“ podotkol Fico.

Výstavba bude drahá, no podľa premiéra nevyhnutná

Výstavba nového jadrového zdroja by mala stáť od 13 do 15 miliárd eur. Slovenský premiér je presvedčený, že ide o dobre vynaložené peniaze. „Povedal som americkým kolegom, že pre mňa je najdrahšia atómová elektráreň tá, ktorá nie je postavená. Atómová elektráreň je mašina na peniaze,“ zdôraznil Fico.

Proces výstavby nového jadrového zdroja môže byť podľa neho veľmi rýchly. „Nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach môže napredovať veľmi rýchlo, pretože máme celý rad povolení, či je to EIA alebo je to povolenie na umiestnenie stavby,“ konštatoval Fico. Nová jadrovka podľa plánov jeho vlády by mohla uzrieť svetlo sveta niekedy okolo roku 2040.