Agentúra Standard & Poor's zvýšila rating skupiny Západoslovenská energetika o jeden stupeň

Agentúra Standard & Poor’s (S&P ) zlepšila ratingové hodnotenie skupiny Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) zo stupňa A- na úroveň A so stabilným výhľadom. Dôvodom je najmä úspešná integrácia spoločností skupiny Východoslovenská energetika Holding, a.s., ktoré sú od novembra 2023 dcérskymi spoločnosťami ZSE, čo prispelo k posilneniu finančnej pozície celej skupiny ZSE.

„Posilnený rating prispeje k ešte lepšiemu prístupu k externým zdrojom financovania, ktoré sú potrebné pre naplnenie ambicióznych investičných plánov skupiny ZSE zameraných najmä na transformáciu a rozvoj distribučných sietí a tiež inovatívnych riešení podporujúcich transformáciu energetiky,“ uviedla hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.