Forró odovzdal podpisy k prezidentskej kandidatúre, jeho cieľom je reprezentovať maďarskú komunitu

Predseda strany Aliancia Krisztián Forró odovzdal podpisy k svojej prezidentskej kandidatúre. Ako uviedol na tlačovej besede pred ich odovzdaním v podateľni Národnej rady SR, podarilo sa mu zozbierať 29 508 podpisov (kandidáta na prezidenta môže navrhnúť minimálne 15 poslancov parlamentu alebo občania prostredníctvom petície podpísanej minimálne 15-tisíc občanmi – pozn. SITA).

Forró zdôraznil, že vďaka podpisom, ktoré odovzdáva, môže mať maďarská komunita žijúca na Slovensku vlastného kandidáta za prezidenta. Svoju kandidatúru považuje za dôležitú.

Z volieb neodstúpi

„V prvom kole je našou úlohou ukázať, že sme tu, že sme silní, že máme sebavedomie, sebadôveru, a výsledok prvého kola rozhodne o tom, akú budeme mať váhu v druhom kole prezidentských volieb,“ vyhlásil. Na to, koho by podporil v druhom kole, reagoval tak, že najprv potrebuje poznať výsledky z prvého kola. Rázne vylúčil, že by z volieb odstúpil, trieštenia hlasov sa neobáva.

V rámci svojej vízie pre Slovensko Forró poukázal na silnú polarizáciu spoločnosti, čo podľa neho nie je správna cesta, a je potrebné spoločnosť zjednotiť. Ako príklad uviedol práve občanov maďarskej národnosti na Slovensku.

„Veď našou snahou je spolu so Slovákmi a Slovenkami spolubudovať túto krajinu, aby bola úspešná,“ uviedol. Je toho názoru, že vďaka tomu, že je zástupcom národnostnej menšiny rozumie problematike národnostných komunít, ale tiež Slovákov. Verí, že by mohol ľudí zblížiť, aby ich nerozdeľovali ideologické témy.

Slovensko nájde svoje miesto

Uviedol, že si uvedomuje limitácie kompetencií hlavy štátu, no zdôraznil, že by na napĺňanie svojej vízie využíval všetky možnosti naplno. V oblasti zahraničnej politiky označil za dôležité, aby Slovensko našlo svoje miesto v Európskej únii, podotkol ale, že v Únii vníma veci, ktoré by sa dali zlepšiť.

K téme vojenského konfliktu na Ukrajine pripomenul svoje postoje z minulosti, v ktorých zdôrazňoval potrebu humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, a tiež to, že Rusko vnímajú ako agresora v prípade tohto konfliktu.

„Ja osobne si nemyslím, že dodávanie zbraní pre Ukrajinu je tým správnym riešením,“ uviedol a dodal, že tým sa predlžuje vojna. Ak by Ukrajina splnila všetky potrebné podmienky, nevidí problém v jej vstupe do Únie. Na margo jej vstupu do NATO sa vyjadril, že by s tým museli súhlasiť všetky členské štáty, sám je toho názoru, že je potrebná hlbšia debata, a v tejto chvíli podľa neho nie je odpoveď jednoznačná.

Chce úspešný štát

„Prosím vás, prečo by som mal čokoľvek presadiť proti Maďarsku? Pre nás ako maďarskú národnostnú komunitu je veľmi dôležité, aby Slovensko bolo úspešné, veď tu žijeme. A takisto je pre nás dôležité, aby Maďarsko bolo úspešné, veď sme súčasťou maďarského národa,“ odpovedal Forró na otázku, ako by v prípade zvolenia za prezidenta presadzoval slovenské záujem vo vzťahu k Maďarsku.

„Naša kampaň bude skromnejšia, čo sa týka financií,“ avizoval Forró. Dodal, že sa budú sústreďovať na stretnutia s občanmi v regiónoch, aby ich vypočul a mohol ponúknuť riešenia. Poznamenal, že to robili aj doteraz. Kontakt s obyvateľstvom regiónov označil za veľmi dôležitý.

Kampaň mieni financovať z vlastných zdrojov a z darov. Celkovú cenu kampane nevedel vyčísliť, zdôraznil ale, že všetko pôjde cez transparentný účet.