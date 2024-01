Prezident SFZ Ján Kováčik: Ideálne obdobie pre vznik ministerstva nikdy nebolo a ani nebude, ale potrebujeme ho (rozhovor)

Futbaloví fanúšikovia pod Tatrami odpočítavajú dni do ďalšieho vrcholného podujatia. Účasť na Euro 2024 nesie rukopis trénera Francesca Calzonu, ktorý už dostal ponuku od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na predĺženie kontraktu.

„Prebieha komunikácia o novej zmluve. My sme mu zaslali jej písomný návrh, o ktorý nás požiadal a v blízkej budúcnosti sa osobne stretneme a preberieme detaily,“ prezradil šéf slovenského futbalu Ján Kováčik v novej relácii agentúry SITA s názvom v Športovom SITE

Dodal, že primárnym cieľom na európskom šampionáte je postup zo skupiny, všetko navyše by bolo príjemným prekvapením.

Šampionát do 21 rokov na Slovensku

Vedenie futbalového zväzu bude okrem tohtoročného šampionátu v Nemecku klásť dôraz v roku 2024 aj na práce spojené s organizovaním európskeho šampionátu hráčov do 21 rokov, ktorý sa bude konať na Slovensku v júni budúceho roka. „To, že sme sa mohli o tretí najväčší turnaj pod hlavičkou UEFA uchádzať, je výsledkom toho, že sme v priebehu desiatich rokov dokázali vybudovať štadióny a infraštruktúru,“ ozrejmil Kováčik.

Potreba ministerstva športu



Témou, ktorá rezonuje vo futbalovom hnutí je tiež vznik nového Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré by mal od 1. februára riadiť Dušan Keketi.

Ján Kováčik nový rezort v štátnej správe víta a kritikom odkazuje: „Situácia je taká, aká je. Nepamätám sa, že by niekedy niekto povedal, že teraz je ideálne obdobie, že práve teraz je ten správny čas na dané procesy, pretože práve teraz sa máme dobre. Zoberte si do úvahy aký dlh tri najväčšie štátne nemocnice vygenerovali vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a koľkokrát už boli oddlžené. Keď to nebudú nemocnice, tak to bude niečo iné. Stále sme v tej istej situácii, v začarovanom kruhu. Tak mi povedzte kedy bude vhodná doba. Ja si myslím, že nikdy nebola a ani dlho nebude“.

Kauza brankára Hudáčka

Kauza „hokejista Hudáček“, ktorá polarizovala spoločnosť, najmä tú športovú, sa primárne netýka agendy prezidenta SFZ, no Ján Kováčik v rozhovore predostrel svoj názor. „Julo Hudáček nemohol hrať v Čechách, na Slovensku ho pranierujeme a v Nemecku skandujú jeho meno. Tak sa pýtam, prečo máme my robiť sudcu,“ povedal prezident SFZ.

