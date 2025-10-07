Vallo vtiahol Bratislavu do pyramídovej hry, mesto podľa Winklera od jari funguje na dlh – VIDEO

Mestský poslanec a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler na utorkovej tlačovej konferencii poukázal na zvyšujúcu sa zadlženosť hlavného mesta.
Mesto funguje na dlh
„Bratislava je od marca na suchu. Mesto funguje na dlh a od jari prežíva len vďaka požičaným peniazom,“ uviedol s tým, že saldo mesta je v prvom kvartáli záporné a Bratislava opäť patrí medzi najhoršie hospodáriace samosprávy na Slovensku. Winkler upozornil na to, že od marca tohto roku by si hlavné mesto bez úverov nebolo schopné plniť záväzky a nemalo by dostatok financií na mzdy či platby za projekty.
„Takto dnes funguje Bratislava pod vedením Matúša Valla. A to aj napriek tomu, že za jeho pôsobenia sa príjmy nášho mesta zdvihli takmer dvojnásobne,“ poznamenal Vallov odporca s tým, že situácia sa každý rok zhoršuje.
Pyramídová hra
„Primátorove projekty na efekt sebapropagácie sa financujú z pôžičiek. Mesto si požičiava stále viac a to preto, aby mohlo splácať staré dlhy a malo na výplaty,“ zdôraznil kandidát na primátora s tým, že takéto hospodárenie pripomína Ponziho schému, ľudovo nazývanú aj pyramídová hra.
„Všetci vieme, ako pyramídová hra končí. Raz to praskne a doplatia na to obyčajní ľudia, v prípade Bratislavy jej obyvatelia,“ dodal Winkler. Táto „pyramídová hra“ magistrátu sa podľa Vallovho odporcu skončí trpkým účtom, ktorý nezaplatí primátor ani jeho tím, ale obyvatelia hlavného mesta.
Miliónový úver
„Peniaze, ktoré mali ísť na školy či škôlky, končia na úrokoch v bankách,“ uviedol ďalej Winkler s tým, že len úroky z pôžičiek Bratislavy narástli z 1,6 milióna eur v roku 2023 na 7,5 milióna eur v roku 2025, čo je takmer päťnásobný nárast. „Magistrát si požičiava stále viac, aby robil promoprojekty na efekt,“ doplnil.
Kandidát na primátora Bratislavy ďalej skonštatoval, že poslanci z Vallovho tímu naposledy schválili ďalší 30-miliónový úver. Podľa Winklera išlo o de facto spotrebák na primátorovu kampaň. „Až po kritike verejnosti magistrát narýchlo doplnil pred zastupiteľstvom všeobecnú tabuľku, aby zakryl, že ide o bianco šek,“ upozornil Winkler.