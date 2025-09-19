Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave vo štvrtok odobrilo prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur na kapitálové investície. Hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti primátora Matúša Valla, čo vyvolalo kritiku časti poslancov.
Nezaradený poslanec Martin Winkler označil neprítomnosť primátora pri rozhodovaní o významnom finančnom záväzku za problematickú. „Musel vedieť o plánovanom stretnutí s predsedom parlamentu a najdôležitejší bod mohol byť prerokovaný v inom čase,“ uviedol s tým, že možnosť preloženia primátorovi poslanci zamietli.
Spochybnenie načasovania prijatia úveru
Podľa mestskej kontrolórky Jany Bezákovej bola tabuľka s rozpísanými investíciami doplnená až krátko pred rokovaním. Finančné prostriedky majú byť využité na viaceré projekty vrátane petržalskej električky, modernizácie depa Krasňany, výstavby športovej haly na Pionierskej, obnovy Kochovej záhrady, rekonštrukcie Námestia SNP či mosta Hradská.
Winkler vypustil do Dunaja lodičky zo 100-eurových bankoviek, chcel znázorniť „utopené“ mestské peniaze – VIDEO, FOTO
Časť opozície spochybnila načasovanie prijatia úveru. „Je evidentné, že sa blížia voľby a tento úver bude použitý na opravy chodníkov a ciest ako súčasť kampane,“ vyhlásil Winkler, ktorý kandiduje na post primátora. Kritiku vyjadrili aj občania prítomní na rokovaní, ktorí poukázali na potrebu konsolidácie výdavkov magistrátu namiesto ďalšieho zadlžovania.
Zadlženosť Bratislavy stúpne
Podľa informácií mesta poskytne najvýhodnejšiu ponuku Československá obchodná banka s pohyblivou úrokovou sadzbou viazanou na Euribor. Úver má byť splácaný 20 rokov a zadlženosť Bratislavy stúpne na 45,91 percenta ročných príjmov mesta. „Ďalší dlh pre mesto je absolútne neprípustný. Treba sa pozrieť na výdavky a nie hľadať riešenie v nových úveroch,“ dodal Winkler.
Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň, v Bratislave je veľkým kritikom primátora Valla – FOTO
Údaje z rokov 2023 a 2024 ukazujú, že náklady na úroky z mestských úverov vzrástli z 1,6 milióna na 4,7 milióna eur. Celkový dlh mesta podľa Winklera medziročne narástol o 16 percent.
Rozhodnutie zastupiteľstva prichádza v čase, keď vláda pripravuje konsolidačné opatrenia. Prezident Únie miest SlovenskaRichard Rybníček po nedávnom stretnutí s predsedom parlamentu upozornil, že samosprávy prídu v budúcom roku o približne 110 miliónov eur.