Ceny MHD stúpli o 71 percent a dane z nehnuteľností ešte viac. Winkler kritizuje Valla za zdražovanie - VIDEO, FOTO

Martin Winkler pripomenul sľub Matúša Valla o 15-minútovom meste, ktorý označil za čistý marketingový trik.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Martin Winkler
Kandidát na primátora mesta Bratislava Martin Winkler počas akcie plávajúcich lodičiek z nepravých 100-eurových bankoviek po rieke Dunaj, ktorou znázornil ako sa "utopili" stovky tisíc eur mestských peňazí a upozornil na problematické hospodárenie mesta Bratislava. Organizátori dbali na to, aby akcia nepoškodila životné prostredie. Lodičky boli vyrobené s pomocou umelej inteligencie. Bratislava, 4. september 2025. Foto: SITA/Martin Winkler.
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler upozornil na dramatický nárast cien MHD a daní z nehnuteľností v hlavnom meste počas funkčného obdobia Matúša Valla. Podľa dát, ktoré predstavil, za posledných päť rokov vzrástli ceny cestovného v MHD o 71 percent, dane z bytov a rodinných domov až o 146 percent a podnikatelia čelia zvýšeniu daní z nebytových priestorov o 106 percent.

Chart 1 mhd 2.png

Primátor Vallo nemá výsledky pre Bratislavu, má len rastúci dlh a neustále zvyšovanie cien a daní. Namiesto rozumného hospodárenia zaťažuje Bratislavčanov a podnikateľov stále novými nákladmi.

— Martin Winkler
Chart 2 byty 2.png
Chart 3 domy 2.png

Aký Vallov sľub pripomenul Winkler?

  • dočítate sa na druhej strane

Viac k osobe: Martin WinklerMatúš Vallo
Okruhy tém: Dane z nehnuteľností MHD Bratislava Primátor Bratislavy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk