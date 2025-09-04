Winkler vypustil do Dunaja lodičky zo 100-eurových bankoviek, chcel znázorniť „utopené“ mestské peniaze – VIDEO, FOTO

Po Dunaji sa vo štvrtok plavili lodičky z nepravých 100-eurových bankoviek. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa touto nezvyčajnou akciou snažil poukázať na problematické nakladanie hlavného mesta s financiami. Lodičky mali podľa Vallovho odporcu znázorniť ako sa „utopili“ stovky tisíc eur mestských peňazí.
Vypustené lodičky, ktoré vyzerajú ako zo 100-eurových bankoviek, podľa Winklera predstavujú celkových 400-tisíc eur, ktoré Bratislavčania stratili pri predraženej údržbe troch mestských toaliet. „Táto zákazka bola pôvodne vyčíslená na astronomických 800-tisíc eur za dva roky, za čo sa malo upratovať celkovo trojo verejných toaliet,“ upozornil kandidát na primátora.
Predražená zákazka
„Mnohí si určite spomínajú na túto kauzu, kde sme my všetci Bratislavčania prišli o 400-tisíc eur len za upratovanie troch WC. Tieto peniaze primátor Vallo doslova utopil v Dunaji svojím nezodpovedným hospodárením,“ uviedol mestský poslanec Martin Winkler. Po tom ako sám na túto predraženú zákazku upozornil, nastala zmena postupu, po ktorej mesto vysúťažilo polovičnú cenu.
Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň, v Bratislave je veľkým kritikom primátora Valla – FOTO
„Predstavte si, koľko metrov chodníkov sa za tieto utopené peniaze mohlo opraviť,“ poznamenal Vallov odporca. Ako ďalej uviedol, firma, ktorá pôvodne upratovala za 800-tisíc eur, sa prihlásila do novej súťaže a ponúkla cenu 470-tisíc eur. Prečo zrazu vedela okresať svoje náklady na takmer polovicu je však podľa Winklera záhada.
Problém transparentnosti mestských nákupov
Kandidát na primátora ďalej skonštatoval, že podobne mesto šetrí už niekoľko rokov na dodávke elektriny. „Pôvodne platilo 16 eur za dodanie megawatthodiny, čo ročne predstavovalo 3,2 milióna eur. Po zmene postupu dnes však platí už len dve eurá za tú istú službu, čím ročne ušetrí 2,8 milióna eur,“ zdôraznil Winkler.
Vallo stál Bratislavčanov vyše 130 miliónov eur, Winkler vyčíta primátorovi predražené projekty – VIDEO
Príklady predražených zákaziek podľa Vallovho odporcu poukazujú na širší problém transparentnosti a efektívnosti mestských nákupov. „Úspory v miliónoch eur sa podarilo dosiahnuť relatívne jednoducho po tom, ako sa na problematické zákazky upozornilo. Aj preto je dôležité, aby poslanci mestského zastupiteľstva strážili obchody, ktoré môžu byť pre Bratislavu nevýhodné,“ myslí si Winkler.
Winkler skoncuje so splachovaním peňazí
Celková suma „utopených“ peňazí len z týchto dvoch príkladov podľa neho predstavuje viac ako 14 miliónov eur za päť rokov – čo by stačilo na výstavbu množstva detských ihrísk či rekonštrukciu ciest.
Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce
Kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler deklaroval, že skoncuje so splachovaním peňazí na predražené zákazky akým sme momentálne svedkami. Organizátori dbali na to, aby akcia nepoškodila životné prostredie. Lodičky boli vyrobené s pomocou umelej inteligencie.