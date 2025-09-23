Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát

Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov.
Novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka. Foto: Archívne, SITA/Tomáš Bokor
Na stredajšom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky novozvolený starosta Ján Hrčka zložil sľub a nastúpil tak oficiálne do svojej funkcie. Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa konali 6. septembra.

Starosta Petržalky sa vzdal svojho mandátu koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur. V súvislosti s tým na petržalskom úrade stále prebiehajú externé kontroly.

Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol rovnako nezávislý kandidát a miestny poslanec Juraj Mravec.

Účasť na doplňujúcich voľbách dosiahla 16,27 percenta. Hrčku vo voľbách podporil kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler aj prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Tá zastávala funkciu starostky mestskej časti v období po Hrčkovom odstúpení.

