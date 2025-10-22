Väčšina Slovákov nesúhlasí s predĺžením volebného obdobia samospráv, návrh podporujú najmä voliči Smeru

Viac ako polovica Slovákov nesúhlasí s predĺžením aktuálneho volebného obdobia predstaviteľov samospráv zo štyroch na päť rokov. Ide konkrétne o 51 percent Slovákov a Sloveniek, pričom 34 percent z nich s tým rozhodne nesúhlasí a ďalších 17 percent skôr nesúhlasí. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Resarch Slovakia. Prieskum bol realizovaný od 15. do 19. októbra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov populácie staršej ako 18 rokov.
Otázku presunu komunálnych volieb o rok, teda z jesene 2026 na rok 2027, otvoril nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD), zástupcovia samospráv sa voči nemu ale vymedzili, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie. V pondelok 20. októbra predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá. Najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.
Návrh má podporu najmä u voličov Smeru
Z prieskumu NMS Market Research Slovakia tiež vyplynulo, že s takýmto predĺžením volebného obdobia samospráv rozhodne súhlasí osem percent respondentov. Ďalších 20 percent s ním skôr súhlasí. Viac než pätina, 21 percent opýtaných, na otázku nevedelo odpovedať. Najväčšiu podporu má tento nápad u voličov strany Smer-SD. Celkovo s ním súhlasí 58 percent z nich (18 percent rozhodne súhlasí, 40 percent skôr súhlasí).
Tibor Gašpar chce dlhšie volebné obdobia, Slovensko ušetrilo a získalo stabilitu
Desať percent voličov Smeru s predĺžením aktuálneho volebného obdobia v samospráve rozhodne nesúhlasí, skôr súhlasilo 14 percent a 17 percent na otázku nevedelo odpovedať. Výraznejšiu podporu má predmetný návrh ešte v elektoráte ďalšej koaličnej strany, a to Hlas-SD. S predĺžením aktuálneho funkčného obdobia zástupcov samospráv rozhodne súhlasí desať percent z nich, 31 percent skôr súhlasí. Ďalších 18 percent voličov Hlasu s týmto nápadom skôr nesúhlasí a 17 percent rozhodne nesúhlasí. Takmer štvrtina voličov Hlasu (23 percent) sa k otázke nevedela vyjadriť.
„Nie je prekvapením, že najväčšiu podporu má tento návrh medzi voličmi Smeru-SD, kde sa s ním stotožňuje takmer 60 percent opýtaných. Avšak medzi voličmi Hlasu-SD je to len 40 percent a u voličov mimoparlamentnej Republiky dokonca iba štvrtina. Ukazuje sa tak, že podpora tohto návrhu kopíruje popularitu jeho autora, Roberta Fica,“ skonštatoval analytik NMS Mikuláš Hanes.
Najviac odporcov je u voličov Demokratov
Medzi opozičnými stranami parlamentnými aj mimoparlamentnými výraznejšie prevažujú odporcovia predlžovania aktuálneho volebného obdobia. Najviac odporcov má návrh u voličov strany Demokrati, rozhodne s ním nesúhlasí 69 percent ich elektorátu a skôr nesúhlasí ďalších 16 percent (celkovo 85 percent). Skôr s ním súhlasí 11 percent voličov Demokratov a tri percentá rozhodne súhlasia. Veľkými odporcami predmetného návrhu sú aj voliči najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko.
Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel
Odpoveď „rozhodne nesúhlasím“ zvolilo 57 percent z nich, ďalších 23 percent skôr nesúhlasilo (celkovo 80 percent). Skôr súhlasilo deväť percent voličov progresívcov a dve percentá rozhodne súhlasili. S návrhom sa nestotožňujú ani tri štvrtiny (76 percent) voličov strany Sloboda a Solidarita, rozhodne nesúhlasí 54 percent z nich a 21 percent skôr nesúhlasí.
Nesúhlas vyjadrili aj voliči Hnutia Slovensko
Odpoveď „skôr súhlasím“ vybralo 14 percent z nich, rozhodne súhlasili dve percentá a deväť percent voličov SaS sa k otázke nevedelo vyjadriť. Nesúhlas vyjadrila aj väčšina voličov Hnutia Slovensko, rozhodne s návrhom nesúhlasí 51 percent z nich, skôr nesúhlasí 13 percent (celkovo 64 percent). S predĺžením aktuálneho volebného obdobia orgánov samospráv skôr súhlasí 22 percent voličov Hnutia Slovensko a šesť percent rozhodne súhlasí.
ÚMS nesúhlasí s Ficovým návrhom na posunutie komunálnych volieb, ctí si platné ústavné princípy
Spomedzi voličov Kresťanskodemokratického hnutia 41 percent s predlžovaním aktuálneho volebného obdobia rozhodne nesúhlasí a 21 percent zvolilo odpoveď „skôr nesúhlasím“. Rovnaké percent vybralo odpoveď „skôr súhlasím“ a šesť percent rozhodne súhlasilo.
U voličov mimoparlamentného hnutia Republika s návrhom rozhodne súhlasí deväť percent opýtaných, 19 skôr súhlasí. Ďalších 17 percent z nich skôr nesúhlasí a 38 percent rozhodne nesúhlasí. Na otázku nevedelo odpovedať 17 percent voličov Republiky.
Nápad strany Hlas-SD
Strana Hlas prišla s nápadom, že volebné obdobie orgánov samospráv by sa mohlo predĺžiť zo štyroch na päť rokov, avšak až od nasledujúceho volebného obdobia. Išlo by teda o tých predstaviteľov samospráv, ktorí budú zvolení v budúcoročných voľbách do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov.
Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy
S takýmto návrhom rozhodne súhlasilo osem percent opýtaných a 23 percent s ním skôr súhlasilo (celkovo 31 percent). Rozhodne s ním ale nesúhlasí 28 percent opýtaných a 21 percent odpovedalo, že skôr nesúhlasí (celkovo 49 percent). Pätina opýtaných (20 percent) odpovedala „neviem“.
Ako uviedla agentúra NMS Market Research Slovakia, s predmetným návrhom sa nadpriemerne často stotožňujú občania starší ako 61 rokov, obyvatelia východného Slovenska a elektorát Smeru. Proti takejto zmene boli nadpriemerne často obyvatelia Bratislavského kraja, a tiež voliči Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko a Demokratov.