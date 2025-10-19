Tibor Gašpar chce dlhšie volebné obdobia, podľa neho by Slovensko ušetrilo a získalo stabilitu

Pripustil však, že vzhľadom na vyjadrenia opozície sa momentálne 90 hlasov pravdepodobne nenájde.
Je potrebné začať diskutovať o možnom predĺžení volebných období parlamentu, ako aj samospráv, pretože by to mohlo ušetriť finančné prostriedky. Skonštatoval to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Doplnil, že by určite podporil návrh, aby sa po ďalších voľbách volebné obdobie predĺžilo.

„Ide o zmenu ústavného zákona a na takúto zmenu sa musí nájsť 90 hlasov,“ pripomenul Gašpar. Pripustil však, že vzhľadom na vyjadrenia opozície sa momentálne 90 hlasov pravdepodobne nenájde. Na druhej strane Gašpar zdôraznil, že štyri roky vo funkcii je nedostatočných aj pre vládu, aj pre samosprávy. „Starostom sa častokrát stáva to, že pripravia, postavia, vysúťažia a odovzdáva to už po nich nejaký nový zvolený starosta,“ povedal Gašpar.

Opozičný poslane Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti uviedol, že napríklad vo Francúzsku alebo v Estónsku existujú päťročné volebné obdobia, pokiaľ ide o parlament ako aj samosprávy. Otázka je, prečo by sa to malo zaviesť na Slovenku a prečo s tým koaliční politici prišli práve teraz. „Potrebujete vypustiť nejaký balón, potrebujete pretočiť všetky kamery,“ povedal Gašparovi. Doplnil, že nevidí dôvod meniť to, čo funguje.

