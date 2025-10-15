Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy

Návštevu zatiaľ nepotvrdili zástupcovia strán Smer, SNS a Republika.
Peter Bročka, Jaroslav Naď
Zľava: primátor Trnavy Peter Bročka a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď v Trnave. Foto: www.facebook.com
Predstaviteľov parlamentných a niektorých mimoparlamentných politických strán pozval do Trnavy primátor Peter Bročka. Pozvánky išli predsedom strán, poslancom parlamentu, prípadne predstaviteľom regionálnych straníckych štruktúr.

Prijatie na bicykli

Tým, ktorí jeho pozvanie v uplynulých týždňoch prijali, predstavil fungovanie mesta a samosprávy, prístup k jednotlivým témam a ukázal im aj investičné projekty mesta. Predseda DemokratovJaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti fotografie, ako spoločne s primátorom Bročkom bicykluje po trnavských cyklotrasách.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Rozsiahla cykloinfraštruktúra, moderné športové ihriská, vybudované jazierka, oddychové zóny a snaha vytiahnuť komunitu vonku z paneláku,“ opísal Naď svoje poznatky z Trnavy.

Dodal, že oficiálne prijatie na bicykli bolo pre neho novinkou. Nie všetci politici z „veľkej politiky“ majú podľa primátora Bročku dostatočný prehľad o tom, čo samosprávy potrebujú a musia riešiť.

Prijaté pozvanie

Nie, nemajú, a o to viac sú prekvapení, čo všetko sa dá aj s limitovanými zdrojmi na úrovni mesta dosiahnuť,“ povedal primátor. Jeho pozvanie na návštevu Trnavy prijali predstavitelia strán Demokrati, Hlas-SD, Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.

Zatiaľ sa radnici neozvali politici z Republiky, Smeru a SNS. O prípadnej podpore jeho kandidatúry v ďalších komunálnych voľbách nebola počas týchto diskusií podľa Petra Bročku absolútne žiadna reč.

Nie, keďže som nikdy o podporu politických strán pri kandidatúre nežiadal a ani to nemám v pláne. Okrem toho som rozhodnutie, či kandidovať alebo nekandidovať, zatiaľ neurobil,“ dodal primátor, ktorý je prvým mužom Trnavy už tretie volebné obdobie.

