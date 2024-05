V športovom SITE: Armwrestling - šport, ktorý v máji opantá Bratislavu (rozhovor)

„Už na stenách v starovekom Egypte sa našli maľby postáv, ktoré sa pretláčajú rukami. Tento šport naozaj siaha do dávnych čias. Dokonca sa zistilo, že v stredoveku sa muži pretláčali aj o majetok či partnerky,“ začal rozprávanie o prvopočiatkoch armwrestlingu Peter Kasan, viceprezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou, ktorý bol hosťom relácie V športovom SITE.

„Na Slovensku bola v roku 1993 oficiálne založená Slovenská asociácia pretláčania rukou a odvtedy sa tento šport rozvíja aj u nás. Pretláčanie rukou je aktuálne vážny šport s jasnými pravidlami, pri ktorom sa konfrontujú pretekári na európskej i svetovej úrovni,“ ozrejmil Kasan a dodal, že Slovensko bude v prvej polovici mája dejiskom jednej takej medzinárodnej konfrontácie.

Slovensko hostí šampionát po 27 rokov

Od 3. do 12. mája sa v bratislavskom Dome športu budú konať majstrovstvá Európy. Vstup pre všetkých divákov je voľný.

„Na Slovensku budeme toto podujatie hostiť po 27 rokoch. Predtým sa ME konali v Poprade, kde sme síce mohli pretekárom z rôznych krajín ukázať aké je Slovensko krásne, ale z hľadiska logistiky a dopravy do dejiska to bolo problematickejšie. Preto sme sa tentoraz rozhodli pre Bratislavu. Očakávame cez tisíc štartujúcich z prakticky celej Európy. Len z Gruzínska príde 120 ľudí,“ vysvetlil Kasan.

Dlhoročnou veľmocou v pretláčaní rukou je Rusko, ktoré ale zo známych dôvodov svoju výpravu pod Tatry nepošle. Silné výbery budú mať tradične Ukrajinci, Turci či spomínaní Gruzínci. „Ja si myslím, že aj naša reprezentácia bude konkurencieschopná. Na týchto akciách pravidelne zbierame medaily a počúvame slovenskú hymnu. Nebojím sa povedať, že takisto patríme medzi európsku špičku,“ povedal Kasan, ktorý sa sám tomuto športu aktívne venuje.

Taktika, vytrvalosť, dynamika a sila

V armwrestlingovom súboji rozhodujú elementy ako taktika, vytrvalosť, dynamika a v neposlednom rade sila. Práve tá je dominantná pri hľadaní prieniku s inými športovými odvetviami, z ktorých prúdia športovci do prostredia pretláčania rukou.

„Ide o kulturistiku, ale aj iné športy. Spomenul by som prezidenta našej asociácie Janka Germánusa, ktorý je majstrom sveta v silovom trojboji a zároveň 14-násobný majster sveta v pretláčaní rukou. Nášmu športu sa však venujú aj chalani z MMA či dokonca poznám jedného pretekára, ktorý sa venoval fackovaniu.“

Keďže pretláčanie rukou nie je olympijským športom, finančná podpora od štátu nedosahuje úroveň, ktorá by postačovala čo i len parciálne zastrešiť organizáciu podujatia ako sú ME.

„Ako šport sme dlhodobo podfinancovaní. Poviem otvorene, že ročne dostávame dotáciu 36-tisíc eur. Ak by sme mali našich 90 reprezentantov poslať napríklad na šampionát do Bulharska, tak nás to stojí približne 100-tisíc eur. Národný tím musíme tým pádom okliešťovať a samotní pretekári si musia značnú časť výdavkov uhrádzať sami. Snažíme sa hľadať sponzorov, ale v prvom rade to berieme ako koníček, takže sme ochotní pre to aj niečo obetovať. Verím však, že novovzniknuté Ministerstvo športu bude brať do úvahy to, aký sme šport a koľko nosíme medailí z medzinárodných akcií. Sme na dobrej ceste, aby sa armwrestling dostal na paraolympijské hry. Je to na dobrej ceste, potom je už len krôčik k tomu, aby sme sa dostali aj na tie klasické,“ uzavrel Kasan.

