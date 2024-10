V Prahe sa začala nová sezóna NHL, New Jersey s Tatarom a Nemcom vyhralo otvárací zápas nad Buffalom

Jacob Markström zneškodnil 30 striel a Paul Cotter zaznamenal bilanciu 1+1 v premiére za mužstvo New Jersey Devils, ktoré v piatok zvíťazilo nad tímom Buffalo Sabres 4:1 v otváracom zápase novej sezóny NHL 2024/2025, ktorý sa konal v Prahe. V českej metropole mal slávnostné vhadzovanie na starosti Jaromír Jágr, stále aktívny hráč v českej extralige.

Prvý strelec sezóny

Stefan Noesen sa v 9. minúte stal prvým strelcom sezóny a poslal New Jersey do vedenia. Obranca Johnathan Kovacevic, tiež debutujúci za Devils, strelil gól na 2:0. Potom Nico Hischier pridal ďalší gól v úvode druhej tretiny predtým, než Owen Power znížil z pohľadu Sabres v polovici tretej tretiny.

Spomenutý Cotter uzavrel skóre na 4:1 strelou do prázdnej bránky. V zápase sa predstavili i dvaja slovenskí hokejisti z tímu Devils – obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísali.

„Myslím si, že sme sa do toho pustili od samého začiatku. Mužstvo bolo kompaktné a chcelo hrať dobrý hokej. Hneď po úvodnom vhadzovaní sme sa dostali pred bránku do 10 sekúnd,“ uviedol tréner Devils Sheldon Keefe.

Chcú ukončiť 13-ročné suchoty

Sabres dúfajú, že v tejto sezóne ukončia 13-ročné suchoty bez účasti v play-off. Tréner Lindy Ruff, ktorý ich priviedol do play-off v roku 2011, je späť po tom, čo ho vyhodili z New Jersey. Počas jeho predchádzajúceho pôsobenia v Buffale v rokoch 1997 – 2012 Buffalo postúpilo osemkrát do play-off a v roku 1999 sa dostalo do finále.

„Na začiatku bol veľký rozdiel medzi tímami. Boli o krok rýchlejší, vyhrávali viac súbojov. To bol rozdiel v zápase,“ konštatoval Ruff po svojej obnovenej premiére na striedačke Buffala.

Piatkový a sobotňajší zápas týchto dvoch mužstiev je súčasťou NHL Global Series. V tejto sezóne sa v Európe uskutočnia ešte dva zápasy zámorskej profiligy, keď 1. a 2. novembra proti sebe vo fínskom Tampere nastúpia obhajca Stanleyho pohára Florida Panthers a Dallas Stars. Toto je už 11. sezóna, keď sa stretnutia NHL hrajú aj v Európe.