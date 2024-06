V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca dosiahli unikátne svetové prvenstvo

V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca intervenční kardiológovia ako prví na svete úspešne implantovali aortálnu protézu u pacientky s komplexnou vrodenou chybou srdca a výrazne rozšírenou aortou.

Aortálna stenóza, teda zúženie chlopne, je pomerne častá diagnóza. Jej výskyt stúpa s vekom, pričom práve u starších pacientov sa v liečbe tejto diagnózy uprednostňuje neoperačná mini-invazívna liečba. To vzhľadom na vek a iné závažné diagnózy predstavuje výrazný prínos pre týchto pacientov. V praxi to znamená, že nález sa prekonzultuje spoločne s kardiochirurgom a anestéziológom a rozhodne sa o liečbe pre daného pacienta. V prípade, že je v jeho prípade zvolená intervenčná liečba, realizujú sa pred výkonom všetky potrebné vyšetrenia, ktoré dajú presnú predstavu o samotnom ochorení a umožnia lekárom naplánovať celý výkon. Ten prebieha len v ľahkom utlmení, bez potreby celkovej anestézie. Nová srdcová chlopňa sa zavádza väčšinou cez vpich v slabine a následne sa pod RTG kontrolou implantuje do miesta vlastnej chorej chlopne. Miesto vpichu sa zašije špeciálnym uzatváracím mechanizmom a v optimálnom prípade môže pacient nasledujúci deň po výkone chodiť, dokonca je schopný, pri dobrom priebehu, ísť aj domov.

„Pacientka, ktorej sme implantovali novú srdcovú chlopňu, je špecifický prípad. Je to relatívne mladá pacientka s vrodenou srdcovou chybou a my sme u nej už v minulosti realizovali iné, veľmi špeciálne procedúry. Jej vrodená srdcová chyba však postupom času viedla aj k poškodeniu aortálnej chlopne, k jej zúženiu a následnému zhoršeniu stavu pacientky. Vzhľadom na svoju základnú diagnózu má však veľmi neštandardné anatomické pomery a veľmi veľký prstenec aortálnej chlopne. To až natoľko, že doteraz do takého veľkého prstenca si nikto na svete netrúfol implantovať novú srdcovú chlopňu. Je to dané tým, že pri takomto pacientovi je pre doteraz chýbajúce dáta veľmi ťažko predpovedať výsledok a zároveň to predstavuje riziko vzniku komplikácií, ktoré je následne ťažko riešiť,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ pre internistické odbory Kardiocentra AGEL Košice-Šaca MUDr. Anton Farkaš, PhD.

Nakoľko u pacientky nebol kardiochirurgický výkon možný a zároveň bola kontraindikovaná na transplantáciu, táto liečebná možnosť bola napriek vysokému riziku jedinou možnosťou, ako pacientke pomôcť. Nakoľko však doteraz nikto takýto prípad implantáciou chlopne neriešil, bolo potrebné nájsť chlopňu, ktorá by sa dala s určitými úpravami implantovať. „Celý prípad bol iniciálne konzultovaný s mojím kolegom MUDr. Januškom, s jedným výrobcom chlopní a následne sme po viacerých mailových a mojich osobných konzultáciách našli možnosť riešenia. Musím povedať, že bez kolegu MUDr. Janušku by tento výkon bol len veľmi ťažko dotiahnutý do úspešného konca. Následne sme si celú procedúru krok za krokom rozobrali a snažili sa pripraviť na možné komplikácie tak, aby sme boli pripravení ich vyriešiť,“ hovorí MUDr. Farkaš.

V rámci prípravy intenzívne konzultovali aj s detskými pracoviskami v Prahe a vo Varšave, ktoré sa na liečbu vrodených chýb srdca špecializujú. „Súčasne sme CT nález pacientky skonvertovali do augmentovanej reality a celú procedúru sme konzultovali aj s výrobcom protézy a implantačným proktorom. Je pravdou, že odporúčania na indikáciu výkonu neboli jednoznačné, ale nakoniec sme sa v rámci celého tímu po dohode s pacientkou rozhodli, že výkon zrealizujeme,“ popisuje MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., ktorý je členom tímu intervenčných kardiológov Kardiocentra AGEL Košice-Šaca ako expert na štrukturálne chyby a ich intervenčnú liečbu

Napriek unikátnosti intervenčnej procedúry prebehol výkon bez závažných komplikácií a implantácia chlopne bola úspešná. Vzhľadom na fakt, že do tak veľkého aortálneho prstenca doteraz nikto na svete chlopňu neimplantoval a nikto s tým nemal skúsenosti, tento výsledok tím špecialistov z Kardiocentra AGEL Košice-Šaca prezentovali v online komunite intervenčných kardiológov. Množstvo zahraničných odborníkov, vrátane kolegov zo Spojených štátov, si od nich následne pýtalo na rady, ako postupovať pri takýchto pacientoch.

Aktuálne pacientka rehabilituje a rehabilitační pracovníci, ako aj celý personál, robia všetko pre to, aby sa mohla čo najskôr vrátiť domov k rodine. „Z nášho pohľadu je aj tento proces nemenej dôležitý, pretože k nám cestovala až zo západného Slovenska, nakoľko jej v inom kardiocentre doteraz nevedeli pomôcť a my chceme, aby jej návrat do bežného života bol čo najjednoduchší,“ dodáva medicínsky riaditeľ.

„Unikátnosť a excelentnosť má naše Kardiocentrum zapísané v svojej imaginárnej DNA. Spojenie snahy o dokonalosť a využívanie špičkovej technológie je predpokladom zavádzania unikátnych metodík do praxe s cieľom posúvať v medicíne hranice možného. Pri všetkej snahe o technologickú dokonalosť nesmieme zabudnúť, že všetky výnimočné prístroje a unikátne postupy sú a vždy ostanú len prostriedkami, cieľom nášho snaženia je pacient, ktorý od nás očakáva empatiu a láskavý prístup. Preto popri špičkovej medicíne dbáme v Kardiocentre na kultiváciu priateľského, rodinného prostredia. Gratulujem celému tímu k úspechu a pacientke prajem krátku rekonvalescenciu po výkone a všetko dobré v živote,“ uzatvára generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA.

Informačný servis