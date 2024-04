Spievajúca fontána v Košiciach je opäť v prevádzke, podľa primátora je najmodernejšiou v Európe a jediná s umelou inteligenciou (video+foto)

Spievajúca fontána na Hlavnej ulici v Košiciach je opäť v prevádzke. Najväčšia rekonštrukcia v jej histórii si vyžiadala temer 1,8 milióna eur, miliónom prispela Nadácia U. S. Steelu. Zvyšok prostriedkov pochádzal z rozpočtu mesta.

Ako pre agentúru SITA uviedol projektový manažér Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Erik Kuzma, rekonštrukcia trvala viac ako 10 mesiacov. „Kompletne sa vymenila technológia fontány, osvetlenie, kabeláže, osvetlenie parku, ozvučenie, riadenie, vodné hospodárstvo,“ vymenúval.

Zostal výzor fontány

„Jediné, čo tu ostalo pôvodné, a čo sme aj chceli nechať Košičanom, je výzor fontány,“ dodal. Vysvetlil, že fontána vyzerá veľmi podobne ako v minulosti, no pribudli jej nové funkcie a fontána strieka trochu inak. Kuzma dodal, že pribudli i rôzne nové doplnky v rámci riadenia fontány.

Kuzma priblížil, že medzi novými funkciami fontány je umožnenie projekcie na vodnú clonu. Ide o rovnaký koncept ako v prípade fontány v Mestskom parku, no prispôsobený rozmerom Spievajúcej fontány.

„Zároveň umožňuje prenos z Národného divadla Košice,“ doplnil Kuzma a podotkol, že na vodnú clonu možno premietnuť aj iné veci, napríklad v budúcnosti by to mohli byť piesne na želanie. „Fontána je tiež viac interaktívna voči ľuďom,“ dodal.

Havarijný stav

Pripomenul tiež, že Spievajúca fontána vznikla v roku 1986 a jej prvú veľkú rekonštrukciu realizovali v roku 1997. „V minulosti prešla niekoľkými obnovami, ale drobnými, nevýraznými, a tou najväčšiou prešla minulý rok,“ vysvetlil Kuzma.

Dodal tiež, že výsadba v parku ostala pôvodná, zdôraznil ale, že park prešiel revitalizáciou. „Je tu položený kompletne nový trávnik,“ vysvetlil Kuzma s tým, že podmienky sa pripravili tak, aby sa v parku do budúcna dali organizovať napríklad i rôzne kultúrne podujatia.

Fontána bola v havarijnom stave, pred dvomi rokmi revízna správa poukázala na viaceré nedostatky, ako napríklad poruchy telesa fontány, praskliny povrchov, aj nefunkčnú časť elektroinštalácie.

Najmodernejšia fontána v Európe

„Rekonštrukcia sa udiala minútu pred dvanástou. Bez nej by fontána už v tomto roku nefungovala a nemohla tešiť svojich návštevníkov. Dali sme hlavy dokopy a spolu s našimi partnermi, ktorým veľmi pekne ďakujem, sme našli také riešenie, aby tento skvost mohli dať do prevádzky. Je to najmodernejšia fontána v Európe a jediná s umelou inteligenciou,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Mesto priblížilo, že vo fontáne je v súčasnosti viac než 40 čerpadiel a 750 dýz s rôznymi priemermi. Stredová dýza dokáže vychrliť vodu do výšky 24 metrov, čím by mala prekonať i erupciu gejzíru v Herľanoch.

Pomohlo aj U.S. Steel Košice

Ideu Spievajúcej fontány priniesol do Košíc v roku 1986 vtedajší primátor Rudolf Schuster (bývalý prezident SR). Na jej realizácii sa vtedy podieľali i odborníci z vtedajších VSŽ Košice. Na modernizácii fontány sa aj finančne podieľali ich nasledovníci z U. S. Steel Košice.

„Košická Hlavná ulica je centrom a fontána pred divadlom je priam ikonickým miestom pre každého Košičana. Pred desiatkami rokov sa neobvyklé technické riešenia pri stavbe fontány dopracovali v dielňach železiarní. A tak železiarne aj teraz vstúpili do projektu, ktorý spája umenie, tradície a najmodernejšie technológie,“ uviedol Jim Bruno, prezident košického U. S. Steelu.

Pri fontáne je dostupná i výstava, ktorá približuje jej históriu. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do konca tohtoročného septembra. Okrem slovenského jazyka sú informácie dostupné i v angličtine a maďarčine. Na jej príprave sa okrem mesta podieľali aj SMsZ, Útvar hlavného architekta či Archív Mesta Košice.