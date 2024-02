Čaputová privítala na slávnostnom obede svojich predchodcov. Zhodli sa, že na Slovensku je veľký zmätok (foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok privítala na slávnostnom obede v Prezidentskom paláci svojich predchodcov Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku. Prezidentka tak nadviazala na tradíciu, ktorú založil bývalý prezident Kiska.

„Stretávame sa aj počas roka pri rôznych príležitostiach, ale toto je príležitosť porozprávať sa aj o aktuálnej situácii na Slovensku. Bolo to príjemné stretnutie, aj sme sa spoločne zasmiali,“ uviedla prezidentka a dodala, že verí, že budúca hlava štátu túto tradíciu rovnako zachová.

Prezident nerozhoduje sám

Prezidenti sa vyjadrili aj k podaniu novely Trestného zákona na Ústavný súd SR prezidentkou. Bývalý prezident Kiska plne súhlasí s rozhodnutím Čaputovej posunúť novelu Trestného zákona na posúdenie ústavnému súdu. Podľa Gašparoviča prezidentka využila svoju ústavnú možnosť, Schuster si rovnako myslí, že je to právo prezidentky, aby nechala novelu posúdiť odborníkmi.

„Prezident sa nerozhoduje sám. Má okolo seba odborníkov. Sám som postupoval podobne, keď som nejaký zákon nepodpísal,“ uviedol Schuster.

Na Slovensku je veľký zmätok

Gašparovič doplnil, že sa na spoločnom obede nerozprávali konkrétnejšie o aktuálnej situácii, no zhodli sa na tom, že je na Slovensku veľký zmätok. Podľa Schustera to, čo sa teraz deje, ide z parlamentu. „Dnes tá nenávisť medzi koalíciou a opozíciou je preto, že jeden nechce počuť druhého,“ uviedol Schuster.

Podľa Gašparoviča je neprijateľné, že keď niekto vyhrá voľby, tak si myslí, že môže všetko. Prezidenti sa pri obede zhodli na tom, že k takej situácii, aká je aktuálne, dochádza aj preto, lebo Slovensko nemá dobrý volebný zákon.

Takáto zmena by podľa Kisku by bola pre krajinu prospešná, aby sa Slovensko vyhlo tomu, čo sa práve teraz deje v parlamente.

„Musí niekto začať. Musí začať ten, kto vládne, pretože ten udáva tón. Musí nastúpiť kurz zmierovania. To môže však prísť len zhora. Kým sa však volebný zákon nezmení, nič sa nezmení. Ide to stále do ostrejšieho boja, a to nie je dobré,“ uzavrel Schuster.