Viliam Tankó na turnaji kopol do ležiaceho zápasníka, hnutie Slovenko vyriešilo incident napomenutím

Hnutie Slovensko vyriešilo incident svojho poslanca a boxeristu Viliama Tankóa napomenutím. Tankó na turnaji bojových športov Fight Night Challenge kopol do kickboxera Pavla Vaška, keď ten ležal na zemi. Následne sa za svoje správanie ospravedlnil na sociálnej sieti.

„Hnutie Slovensko je zástancom fair play v športe, ako aj v politickom súboji. Keďže Viliam Tankó priznal chybu a za nešportové správanie sa verejne ospravedlnil, hnutie vyriešilo jeho incident napomenutím,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Udalosť ho veľmi mrzí

Pätnásťnásobný majster Slovenska v boxe a trojnásobný bronzový medailista z majstrovstiev Európy Viliam Tankó na svojom facebookovom profile napísal, že udalosť ho veľmi mrzí a chce sa úprimne ospravedlniť všetkým, ktorých sa to nejakým spôsobom týka.

„Akcia vyvolala reakciu, moje konanie však bolo sekundárne. Prevládli emócie nad ráciom,“ uviedol.

Dodal, že je športovec aj poslanec Národnej rady SR, ale tiež je iba človek, ktorý koná emocionálne.

„Človek omylný, ktorý si zároveň chybu dokáže priznať. Takéto správanie naďalej odsudzujem a neopodstatnené násilie nemá v mojom živote miesto,“ uzavrel.

Nešportové správanie v rámci zápasu

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že ak išlo o nešportové správanie v rámci zápasu, treba to riešiť na úrovni športového zväzu.

„Kontext situácie nepoznáme, zrejme v tom boli vypäté emócie, ťažko je nám to posúdiť. Hnutie sa k tomu aspoň nejakým spôsobom postavilo, zbavenie poslaneckého mandátu by už asi bolo priveľa,“ uviedol pre agentúru SITA.

Nevhodné právanie poslancov

V prípade hnutia Slovenska, bývalého OĽaNO, sa už vyskytlo niekoľko prípadov nevhodného správania poslancov. Exposlanec Ján Herák bol obvinený zo sexuálneho zneužívania a pred časom obvinila dnes už exposlankyňa parlamentu Romana Tabák poslanca hnutia Slovenska Jozefa Pročka zo sexuálneho obťažovania na parkovisku, ten obvinenia odmieta.

„Jozef Pročko je veľmi špecifická politická figúrka, no zároveň treba povedať, že aj pani Tabák je mimoriadne špecifická. Potrebujeme verdikt nejakého nezávislého arbitra, pretože pani Tabák toho navystrájala a narozprávala tiež dosť, stačí si otvoriť jej Facebook alebo Instagram a človek bude žasnúť,“ podotkol Koziak.

Pripomenul jej kúpanie v tatranskom potoku, fotku z múzea holokaustu v Berlíne či jej fyzickú potýčku s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou (SaS).

Nefungujúce stranícke štruktúry

Ďalším problémom je podľa politológa personálna politika a nefungujúce stranícke štruktúry hnutia Slovensko, ktoré na to už viackrát v minulosti doplatilo.

„Je to však celkovo obraz biedy slovenských politických strán, pretože len veľmi málo z nich má riadne fungujúce stranícke štruktúry v regiónoch. Výsledkom je, že v parlamente potom máme rôzne bizarné politické figúrky,“ poukázal Koziak.

Zároveň však dodal, že prípady nevhodného správania politika sa vyskytli aj v mnohých iných politických stranách. Napríklad súčasný poslanec Smeru-SD Ján Kvorka bol trestne stíhaný za to, že spolu s dvoma mužmi odvliekol a zbil mladého Róma, nakoniec ho pre nedostatok dôkazov oslobodili.

Politická kultúra na Slovensku

Dlhodobou bolesťou Slovenska je podľa Koziaka celkové nastavenie politickej kultúry.

„Vôbec sa to nezlepšuje, ba priam naopak, zhoršuje sa to a volič už začína byť otupený všetkými škandálmi. V každej normálne fungujúcej krajine by už Andrej Danko za svoju nehodu, pri ktorej ušiel z miesta činu a bol pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, dávno v politike skončil. Toto nebol prvý prípad, keď prekročil hranice akceptovateľnej politickej kultúry a takéto prípady nájdeme aj u iných politikov,“ uzavrel Koziak.