Korčok: Každý vidí, že financovanie Pellegriniho prezidentskej kampane je fraška. Do paláca sa chce premlčať

Každý vidí, že financovanie prezidentskej kampane predsedu parlamentu Petra Pellegriniho je fraška. Vyhlásil to jeho protikandidát Ivan Korčok. Ako ďalej vyhlásil, Pellegrini je ako šéf parlamentu vo volebnej súťaži významne zvýhodnený.

Do volebných debát nechodí

„Má mediálny priestor a pozornosť, kompletný servis nielen od svojej strany a kolegov z koalície, ale aj priamo z úradu, na ktorý sa mu skladajú daňoví poplatníci,“ skonštatoval Korčok. Podľa vlastných slov dúfal, že Pellegrini sa bude aspoň trochu „brzdiť“, aj v tomto ho však precenil.

„Výsledok je, že kandidát Peter Pellegrini odmieta akékoľvek volebné debaty, skrátka do žiadnych nechodí a tie plánované sa jedna po druhej rušia. Predseda národnej rady Peter Pellegrini však do debát chodí pravidelne. Od októbra sa zúčastnil v deviatich televíznych debatách, kým ja som bol v dvoch,“ zdôraznil Korčok.

Do paláca sa chce premlčať

Podľa exministra zahraničia majú ľudia právo na to, aby videli svojich kandidátov na prezidenta debatovať a prezentovať svoje názory, ale favorit volieb im ho uberá a do paláca sa chce evidentne premlčať.

„O štyri týždne sa koná prvé kolo prezidentských volieb, a tu ešte nebola jediná debata, v ktorej by sa pán Pellegrini unúval stretnúť so svojím súperom. Pritom sú tu veľmi zásadné otázky vzhľadom k prezidentským právomociam, na ktoré by mali občania vecne poznať ich názory,“ povedal Korčok. Dodal, že Pellegriniho vyzýva, aby sa zúčastnil na slušnej a otvorenej debate.