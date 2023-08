V Českej republike chce natrvalo zostať 13 percent ukrajinských utečencov

Natrvalo zostať v Českej republike chce 13 percent ukrajinských utečencov, ktorí sa nachádzajú v krajine. Ukázal to prieskum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

Na Ukrajinu sa plánuje vrátiť 11 percent

Do inej krajiny by sa z Česka radi presťahovali tri percentá utečencov. Na Ukrajinu sa plánujú vrátiť dve tretiny utečencov, ale v blízkej budúcnosti sa to chystá urobiť len 11 percent oslovených.

Pätina Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do Česka, ešte nevie, či sa bude chcieť domov vrátiť. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Prieskumu sa zúčastnilo 1 706 dospelých utečencov

Prieskum okrem iného ukázal, že najväčšiu skupinu ukrajinských utečencov v Českej republike tvoria obyvatelia Charkovskej oblasti (11 %). Nasledujú Kyjev a Záporožská oblasť (zhodne 10 %) a Donecká oblasť (9 %).

Prieskum IOM urobila od apríla do júna. Zúčastnilo sa v ňom 1 706 dospelých utečencov.