Ukrajinci potvrdili zničenie raketového systému S-400 Triumf a ruskí vojaci na Kryme prišli aj o Bastion (video)

Ukrajinské obranné spravodajstvo potvrdilo výbuchy na okupovanom polostrove Krym a zničenie raketového systému a jeho obsluhy.

Explózie nastali v stredu ráno pri obci Olenivka na Myse Tarchankut a zničili ruský protiletecký raketový systém ďalekého a stredného dosahu S-400 Triumf.

Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje tlačovú službu obranného spravodajstva Ukrajiny.

🔥BREAKING🔥

🔥 The Russian S-400 complex was destroyed in the occupied Crimea

💥 On August 23, 2023, around 10:00 a.m., an explosion occurred near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut in the temporarily occupied Crimea, which destroyed the Russian S-400 „Triumph“ long… pic.twitter.com/3ZOu4iDZ53

— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) August 23, 2023