V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby, podozrivého zadržala polícia

V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Ako v tejto súvislosti informovala prešovská krajská polícia, jedna osoba bola obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov.
Podľa informácii televízie Markíza zomrela v byte matka, otec a ich dcéra. Na telách pritom mali bodnorezné rany. Na mieste zadržali 36-ročného muža, konkrétne syna a brata zosnulých. „Útoku mala predchádzať hádka muža s otcom,“ uviedla televízia. Podľa televízie Joj policajti voči zadržanému použili taser.
Bližšie informácie polícia poskytne, keď to dovolí procesná situácia.