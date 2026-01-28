Ministerstvo upravilo podmienky na vstup do Policajného zboru, okuliare ani alergia už nebudú prekážkou

Okuliare ani alergia už nemusia byť prekážkou pre záujemcov o vstup do Policajného zboru SR. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, na základe dlhodobého skúmania vývoja, potrieb a reálnych podmienok výkonu služby v polícii prehodnotilo prijímacie kritériá v oblasti lekárskej posudkovej činnosti.
Rezort pritom už minulý rok pristúpil k zmene podmienok fyzických previerok uchádzačov, ktoré lepšie zohľadňujú profesijné požiadavky bezpečnostných zložiek. Cieľom týchto zmien je podľa ministerstva zabezpečiť, aby polícia dokázala osloviť a získať kvalifikovaných, motivovaných a odborne spôsobilých uchádzačov, ktorí sú schopní plnohodnotne vykonávať službu aj napriek určitým zdravotným obmedzeniam.
Zmeny interných predpisov
„Dlhý čas platilo, že uchádzači o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, ktorí nosia okuliare, boli automaticky diskvalifikovaní. Vzhľadom na moderné poznatky a skúsenosti z lekárskej praxe ministerstvo vnútra zmenilo svoj interný predpis a umožnilo u vybraných druhov policajných činností prijať aj uchádzača s akceptovateľnou poruchou zraku. Aj týmto krokom sa podarilo do služobného pomeru prijať väčšie množstvo nových kolegov, ktorí aktívne nosia okuliare,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Ako ďalej uviedlo, k čiastočnému uvoľneniu kritérií sa pristúpi aj v prípade uchádzačov trpiacich alergiou.
„Do priameho výkonu služby budú môcť byť po novom prijaté aj osoby po absolvovaní imunoterapie bez prejavov ochorenia, ktoré sú bez potreby liečby a bez obmedzení pobytu v exteriéri, prípadne budú mať negatívne kožné testy na alergény,“ zdôraznil rezort. Zároveň ministerstvo vnútra zvažuje, že aktívni alergici, ktorí musia napríklad počas peľových sezón minimalizovať pohyb v exteriéri, by mohli byť tiež prijímaní do Policajného zboru, a to do vybraných funkcií.
Snaha o stabilizovanie zboru
„Ide o oblasti, ktoré nie sú natoľko náročné na fyzickú pripravenosť a stopercentný zdravotný stav, ale naopak si primárne vyžadujú odborné vedomosti zo špecifických oblastí, ako sú financie, dane či medzinárodné právo. Uvedené zdravotné obmedzenie tak nepredstavuje prekážku pri práci napríklad kriminalistických expertov či vyšetrovateľov,“ skonštatoval rezort vnútra. Zosúladenie nárokov s policajnou praxou je podľa rezortu súčasťou snahy stabilizovať Policajný zbor, ktorému stále chýba 3002 policajtov.
„Okrem už zavedených opatrení, ako sú príspevok na bývanie, náborový a stabilizačný príspevok, zvýšenie osobných príplatkov či úprava kritérií fyzickej a zdravotnej zdatnosti, pristúpilo ministerstvo aj k systémovému riešeniu služobného ubytovania a k poskytovaniu viacerých benefitov, ako napríklad bezplatné cestovanie vlakom,“ pripomenulo ministerstvo s tým, že ako veľmi účinná sa ukazuje aj náborová kampaň www.stansapolicajtom.sk, aj vďaka ktorej bolo v roku 2025 po desiatich rokoch prijatých viac policajtov, konkrétne 1221, než zo zboru odišlo, teda 464. „V Policajnom zbore slúži v súčasnosti 19 599 policajtov. Aktuálne rezort vnútra eviduje 2030 prihlášok do prijímacieho konania,“ dodalo ministerstvo vnútra.