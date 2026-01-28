Polícia po rozsiahlej protidrogovej akcii obvinila päť osôb. Zaistili kokaín, metamfetamín aj peniaze – FOTO

Na realizácii sa podieľali aj trnavskí policajti a príslušníci Finančnej správy SR.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Protidrogová akcia, Bratislava
Foto: www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

V rámci rozsiahlej protidrogovej akcie obvinili päť osôb. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v BratislaveKatarína Bartošová o veľkej protidrogovej akcii informovala v utorok 27. januára.

Spresnila, že akcia bola vykonaná v pondelok 26. januára na základe niekoľkomesačnej operatívno-pátracej činnosti policajtov odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súčinnosti s policajtmi Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ. Na realizácii sa podieľali aj trnavskí policajti a príslušníci Finančnej správy SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Polícia spresnila, že v rámci akcie na niekoľkých miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji zadržali viacero osôb. Päť z nich bolo následne aj obvinených. Policajti zaistili aj štyri kilogramy metamfetamínu, štyridsať gramov kokaínu a finančné prostriedky vo výške takmer 170-tisíc eur.

Všetkým piatim osobám vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie za závažnú drogovú trestnú činnosť, konkrétne pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, spáchaný formou spolupáchateľstva,“ informovala polícia. V súčasnosti vykonávajú policajti bratislavskej krajskej kriminálky aj naďalej procesné úkony.

Viac k osobe: Katarína Bartošová
Firmy a inštitúcie: Finančná správa SRKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v BratislavePrezídium policajného zboru SR
Okruhy tém: Policajná akcia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk