Polícia po rozsiahlej protidrogovej akcii obvinila päť osôb. Zaistili kokaín, metamfetamín aj peniaze – FOTO

V rámci rozsiahlej protidrogovej akcie obvinili päť osôb. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v BratislaveKatarína Bartošová o veľkej protidrogovej akcii informovala v utorok 27. januára.
Spresnila, že akcia bola vykonaná v pondelok 26. januára na základe niekoľkomesačnej operatívno-pátracej činnosti policajtov odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súčinnosti s policajtmi Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ. Na realizácii sa podieľali aj trnavskí policajti a príslušníci Finančnej správy SR.
Polícia spresnila, že v rámci akcie na niekoľkých miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji zadržali viacero osôb. Päť z nich bolo následne aj obvinených. Policajti zaistili aj štyri kilogramy metamfetamínu, štyridsať gramov kokaínu a finančné prostriedky vo výške takmer 170-tisíc eur.
Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog
„Všetkým piatim osobám vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie za závažnú drogovú trestnú činnosť, konkrétne pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, spáchaný formou spolupáchateľstva,“ informovala polícia. V súčasnosti vykonávajú policajti bratislavskej krajskej kriminálky aj naďalej procesné úkony.