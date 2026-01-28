Starostu Budapešti trestne stíhajú za „zakázaný“ pochod Budapest Pride

Budapeštiansky starosta Gergely Karácsony čelí obvineniu a hrozí mu pokuta za usporiadanie pochodu Budapest Pride, ktorý sa napriek zákazu stal masovým protestom proti politike vlády Viktora Orbána.
Maďarská prokuratúra v stredu podala obžalobu proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu a žiada, aby mu súd udelil finančný trest za zorganizovanie pochodu v júni minulého roka. Podujatie sa konalo napriek oficiálnemu zákazu polície a pritiahlo rekordný počet účastníkov.
Viac než 200-tisíc účastníkov
Organizátori odhadli, že do ulíc Budapešti vyšlo viac než 200-tisíc ľudí, čo sa stalo otvorenou vzburou proti dlhoročnému obmedzovaniu práv LGBTQ+ komunity zo strany vlády premiéra Viktora Orbána, ktorá svoje kroky odôvodňuje ochranou detí.
Po tom, čo Orbán verejne avizoval zákaz pochodu, jeho vládna koalícia prijala legislatívne aj ústavné zmeny, ktoré mali podobné zhromaždenia znemožniť. Mestská radnica Budapešti sa však zapojila do spoluorganizovania akcie v snahe obísť nové pravidlá.
Polícia napriek tomu pochod zakázala a premiér varoval organizátorov aj účastníkov pred „právnymi následkami“. Prokuratúra teraz potvrdila, že žiada uloženie pokuty v zrýchlenom konaní, dokonca bez hlavného pojednávania. Výšku navrhovanej sankcie nezverejnila.
Proti malichernej a sebeckej moci
Karácsony reagoval ostro. „Z hrdého podozrivého som sa stal hrdým obžalovaným,“ odkázal na sociálnej sieti. Podľa neho sa štát bojí otvoreného súdu, pretože by musel čeliť realite, že Budapešť sa postavila „malichernej a sebeckej moci“.
Starostovi pôvodne hrozil až jeden rok väzenia za organizovanie zakázaného zhromaždenia. Bežní účastníci pochodu mohli dostať pokuty do výšky 500 eur, no polícia neskôr oznámila, že proti nim napokon konať nebude. Budapest Pride sa tak stal nielen symbolom odporu, ale aj ďalšou frontovou líniou v politickom boji v Maďarsku.