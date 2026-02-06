V Bratislave pribudli noví mestskí policajti. Do ulíc mieri 18 posíl, mesto ocenilo aj hrdinov – VIDEO

Zástupcovia mesta ocenili aj 10 mestských policajtov za záchranu života.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajti, BA
Reprofoto: www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Do radov mestskej polície v Bratislave pribudlo 18 nových policajtov, ktorí vo štvrtok 5. februára zložili svoj sľub. Magistrát na sociálnej sieti informoval, že každý z nich úspešne prešiel kurzom v bratislavskom školiacom centre a čoskoro budú nasadení do piatich okrskov a do Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Zástupcovia mesta ocenili aj 10 mestských policajtov za záchranu života.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Primátor Matúš Vallo pri tejto príležitosti vyhlásil, že bezpečnosť berie vážne. „Mestská polícia Bratislava má historicky najviac policajtov v uliciach, dvojnásobný rozpočet oproti roku 2018, nové vysunuté pracoviská v rizikových lokalitách, rozšírený kamerový systém z 283 na 766 kamier, zásahovú jednotku s telovými kamerami, moderné operačné stredisko a vlastné školiace a výcvikové centrum,“ skonštatoval.

Viac k osobe: Matúš Vallo
Okruhy tém: Mestská polícia Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Primátor Bratislavy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk