V Bratislave pribudli noví mestskí policajti. Do ulíc mieri 18 posíl, mesto ocenilo aj hrdinov – VIDEO

Do radov mestskej polície v Bratislave pribudlo 18 nových policajtov, ktorí vo štvrtok 5. februára zložili svoj sľub. Magistrát na sociálnej sieti informoval, že každý z nich úspešne prešiel kurzom v bratislavskom školiacom centre a čoskoro budú nasadení do piatich okrskov a do Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Zástupcovia mesta ocenili aj 10 mestských policajtov za záchranu života.
Primátor Matúš Vallo pri tejto príležitosti vyhlásil, že bezpečnosť berie vážne. „Mestská polícia Bratislava má historicky najviac policajtov v uliciach, dvojnásobný rozpočet oproti roku 2018, nové vysunuté pracoviská v rizikových lokalitách, rozšírený kamerový systém z 283 na 766 kamier, zásahovú jednotku s telovými kamerami, moderné operačné stredisko a vlastné školiace a výcvikové centrum,“ skonštatoval.