Ministerstvo vnútra obnovuje zanedbanú infraštruktúru u policajtov, hasičov aj vo verejnej správe

Najvýraznejší posun vidieť pri investíciách do objektov Policajného zboru.
MV SR: Zasadnutie Ústrednej povodňovej komisie
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Ministerstvo vnútra systematicky obnovuje zanedbanú infraštruktúru pre Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor aj zamestnancov verejnej správy. Od nástupu súčasného vedenia rezortu v roku 2023 sa podarilo zrekonštruovať jeden objekt využívaný Hasičským a záchranným zborom v hodnote viac ako 351-tisíc eur. Zároveň prebieha modernizácia alebo projektová príprava ďalších 13 objektov v celkom objeme 9,51 milióna eur.

Najvýraznejší posun vidieť pri investíciách do objektov Policajného zboru. Od roku 2023 sa podarilo zrekonštruovať 28 policajných objektov v celkovej hodnote 30,29 milióna eur, pričom súčasne prebieha modernizácia ďalších ôsmich objektov a tri rekonštrukcie výťahov v hodnote približne 18,34 milióna eur. Vo verejnej správe boli ukončené tri investičné akcie v hodnote viac ako 1,02 milióna eur. Súčasne prebieha modernizácia alebo projektová príprava ďalších štyroch objektov za približne 2,67 milióna eur.

Tempo modernizácií, rozsah projektov a objem investovaných finančných prostriedkov zreteľne prevyšujú výsledky dosahované za bývalého vedenia v rokoch 2021 – 2023, čo jednoznačne potvrdzuje posun v investičnom prístupe rezortu,“ tvrdí Odbor strategickej komunikácie rezortu vnútra.

