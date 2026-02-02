Šutaj Eštok opäť narazil. Súd zamietol jeho návrh na zastavenie exekúcie a čurillovcom priznal plnú náhradu trov

Okresný súd Banská Bystrica ako exekučný súd rozhodol, že návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie vedenej v prospech policajtov z tímu okolo Jána Čurillu sa zamieta a oprávneným sa priznáva plná náhrada trov právneho zastúpenia v konaní o tomto návrhu.
Informoval o tom na sociálnej sieti právny zástupca policajtov Peter Kubina. Ten pripomenul, že návrh ministra bol odôvodnený tým, že ako žalovaný podal návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie. Tento návrh bol však medzičasom rovnako zamietnutý prvostupňovým súdom.
Návrh nemal odkladný účinok
„Ako sme pri viacerých príležitostiach v odpovediach na otázky médií upozorňovali, návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie nemá odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku, a preto nie je zákonným dôvodom čo i len na odklad exekúcie, nieto ešte jej zastavenie. Podľa očakávania tento záver potvrdil aj exekučný súd,“ zdôraznil Kubina.
Šutaj Eštok neuspel ani na Ústavnom súde, čurillovcom sa musí ospravedlniť a zaplatiť im odškodné
Advokát zároveň poukázal na to, že v tomto prípade ide už o tretí zamietnutý alebo odmietnutý návrh v rámci doterajšej obrany ministra. „Podľa mojich hrubých prepočtov, ktoré vychádzajú zo zákonných sadzieb súdnych poplatkov, advokátskej tarify a sadzby úrokov z omeškania, táto obrana zatiaľ vychádza na cca 20 000 eur, čo zahŕňa úroky z omeškania, súdne a exekútorské poplatky a náhradu trov právneho zastúpenia. O toľko sa vec zatiaľ priebežne predražuje oproti situácii, ak by povinný zaplatil vymáhanú sumu dobrovoľne do 15 dní po výzve exekútora,“ vysvetlil Kubina.
Sťažnosť je možná
Zároveň doplnil, že proti aktuálnemu rozhodnutiu má Šutaj Eštok k dispozícii sťažnosť, o ktorej rozhodne sudca Okresného súdu Banská Bystrica ako exekučného súdu. „Pokiaľ sa bude rozhodovať výlučne podľa zákona a judikatúry (tak ako to bolo v tejto veci vždy doteraz), výsledok je dobre predvídateľný. To isté by malo platiť aj o ďalších opravných prostriedkoch, o ktorých sa koná,“ doplnil Kubina.
Právnik „čurillovcov“ zároveň poukázal na argumentáciu ministra pred exekučným súdom, v ktorej súdu uvádzal, že on je ministrom vnútra, ktorý opakovane verejne prezentuje nesúhlasný postoj k činnosti a krokom policajtov, z čoho vraj malo byť zrejmé, že ak by mal vedomosť o spore, tak by sa aktívne bránil.
„Nuž, toto opäť zaváňa dožadovaním sa privilegovaného zaobchádzania – ja nie som bežný občan, ja som predsa minister a preto by mal súd postupovať nie podľa zákona a spisu ale podľa mojich statusov a videí na sociálnych sieťach, ktoré by mal za tým účelom, prirodzene, sledovať. Tu treba len znovu zopakovať, že pred súdom neplatia žiadne privilégiá, len rovnosť pred zákonom. Súdu je a musí byť srdečne jedno, čo strana konania rozpráva a zdieľa na sociálnych sieťach. Súd môže a musí postupovať a rozhodovať len podľa toho, čo strana robí a predkladá v súdnom konaní,“ uviedlo Kubina.
Rozsudok pre zmeškanie a jeho dôsledky
Keď minister nerobí a nepredkladá nič – napríklad aj z dôvodu hrubého zanedbania základnej starostlivosti o preberanie svojich úradných elektronických zásielok – a nereaguje na výzvu súdu, zákon má podľa advokáta na takúto situácie riešenie, ktoré sa volá rozsudok pre zmeškanie.
Eštokovo ministerstvo chce obmedziť rozsudky pre zmeškanie, žiada upraviť aj vylúčenie fikcie doručenia
Minister vnútra sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania.
Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Právny zástupca policajtov Peter Kubina v tejto súvislosti uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky. Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným.
V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii. Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa Šutaj Eštok vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Kritizoval aj postup sudcu.
Minister následne podal návrh na zrušenie rozsudku. Mestský súd Bratislava IV však návrh zamietol ako nedôvodný.