V Belgicku vznikla krajne pravicová strana s názvom TRUMP

Americký prezident Donald Trump si občas môže pripadať ako „prezident Európy“ pre svoj veľký vplyv na politiku v Bruseli, ale ani on by nečakal, že sa objaví na tamojších hlasovacích lístkoch. V Belgicku nedávno vznikla nová frankofónna pravicová populistická strana TRUMP, ktorú založil bývaly predseda belgickej strany Národný front (NF) Salvatore Nicotra. Ako referuje web Politico, informuje o tom belgický portál Bruzz.
„Donald Trump je absolútnym symbolom populizmu. Stelesňuje to, za čo bojujeme,“ uviedol Nicotra.
Strana TRUMP je skratkou pre Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes (Všetci spojení pre Úniu populistických hnutí) je nástupcom krajne pravicových valónskych strán Náš dom a NF.
Na rozdiel od najväčšej belgickej pravicovej strane Flámsky záujem, TRUMP nepresadzuje separatizmus, konštatoval Nicotra. Strana sa chce uchádzať o hlasy vo federálnych voľbách aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2029.
Nicotra pôsobil v rokoch 1994 až 2000 ako mestský poslanec v bruselskej štvrti Saint-Gilles. Medzi ďalšími zakladateľmi strany sú bývalí členovia NF, vrátane Emanuela Licariho, bývalého člena Flámskeho záujmu, ktorého vylúčili po tom, ako ho obvinili z otvoreného oslavovania fašizmu.