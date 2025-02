Už to nie je koalícia troch strán a bude ju ovládať Huliak, tvrdí Gröhling - ROZHOVOR

Vládna koalícia podľa Branislava Gröhlinga skončila. „To, čo bude nasledovať budúce týždne, mesiace a možno aj roky, tak to bude iba také pretrvávanie, taký nejaký marazmus, dohadovanie sa o stoličky a podobné iné veci, ale naozaj už neprinesú nič hodnotné tejto krajine. Netvrdím, že vôbec aj priniesli niečo za to ostatné obdobie, ale do budúcna to bude naozaj veľké trápenie,“ uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) v rozhovore pre agentúru SITA.

Porovnanie s vládou Igora Matoviča

Podľa vlastných slov, to hovorí aj zo skúseností s vládou Igora Matoviča. „Vidím tam niektoré body, ktoré sa diali aj u nás, že potom to už len tak držíte a snažíte sa investovať všetku energiu do toho, aby tá vládna koalícia mala tú 76-ku, robíte všetko preto a nevenujete sa práci a tomu, na čo ste dostali mandát od voličov, aby ste prinášali nejaké zákony a opatrenia, ktoré by nám naozaj pomohli,“ uviedol Gröhling.

Ukázala to podľa neho aj ostatná mimoriadna schôdza parlamentu, keď sa až na druhý pokus nazbieral dostatočný počet poslancov aby ju otvorili.

„A musím vám povedať, že bolo veľmi zaujímavé vidieť hore sedieť pána Roberta Kaliňáka, ktorý nechodí do parlamentu, keď nemá svoje návrhy zákonov a ako odtiaľ pozeral na všetkých poslancov a dohliadal, že či vôbec tá schôdza bude otvorená a to je znak toho, že nie sú stabilní, dohovorení a proste im to nefunguje,“ poukázal predseda SaS.

Už to nie je koalícia troch strán

Podľa Gröhlinga skupina okolo Rudolfa Huliaka vie blokovať každú jednu schôdzu parlamentu aj každý jeden návrh vládneho zákona. „Pán Huliak momentálne bude ovládať vládnu koalíciu a tak, ako on bude chcieť, tak vládna koalícia sa bude musieť prispôsobiť,“ uviedol.

Zhodnotil, že toto už nie je vládna koalícia troch strán, pretože už sa rozdrobila SNS, ktorej sa rozpadol aj poslanecký klub v parlamente a musel prísť na pomoc poslanec zo Smeru-SD.

„Momentálne Hlas-SD vylúčil poslancov, čo je pre mňa dosť nezmyselné, pretože úlohou každého predsedu v rámci vlády a koaličných strán je, aby ste mali stabilný klub, aby ste vedeli garantovať počet hlasov, takže uvidíme, čo sa stane do budúcna,“ doplnil Gröhling.

V rozhovore sa ešte dozviete:

čo sú ochotní obetovať Hlas-SD a SNS, aby zostali v koalícii

čo v tejto situácii robí opozícia

či by sedel vo vláde s Igorom Matovičom

pohľad SaS na finančnú situáciu v krajine

čo by SaS urobila v sociálnej oblasti

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify