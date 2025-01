Krúpa: Ficova vláda sa správa ako podľa príručky KGB alebo FSB - ROZHOVOR

Na Slovensku podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) momentálne zažívame veľmi turbulentné obdobie, kde hrozí koniec, ktorý nazývame liberálna alebo parlamentná demokracia.

Vládna koalícia sa rozpadáva

Krúpa v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že hrozí nastolenie nejakého si autokratického režimu, ktorý by kontroloval a riadil verejný chod spoločnosti ako takej a v prípade jeho porušenia by dochádzalo k nasadzovaniu bezpečnostných zložiek, čo si vie veľmi jednoducho predstaviť.

Podľa jeho slov „sa nachádzame v situácii, že táto vláda ide podľa ruskej príručky KGB alebo FSB, ktorá ide krok po kroku meniť režim, meniť systém na Slovensku, zastrašovať ľudí. Ale, čo to zároveň dokazuje je, že táto vláda je v koncoch, lebo väčšinou to býva tak, že buď naozaj takáto vláda uspeje a zavedie autokraciu alebo sa rozpadne. A my tu vidíme situáciu, že aj prostredníctvom tej situácie v koalícii, ktorá sa v podstate rozpadáva a je viac-menej menšinová, sa Robert Fico snaží takýmto zúfalým krokom udržať pri moci.“

Spoločnosť je polarizovaná

Na otázku či je to realizovateľné, lebo strana Hlas-SD stále deklaruje, že chce zachovať demokraciu, Krúpa uviedol, že „vníma stranu Hlas-SD ako stranu, okrem jej predsedu a pár výnimiek, že tam tá väčšina sa necíti príjemne a vnútorne nesúhlasí a snažia sa brzdiť Fica s tým, čo robí a čo sa tu snaží zaviesť.“

Podľa Krúpu je však Fico dostatočne šikovný politik, aby sa pokúsil do tohto bahna zatiahnuť aj stranu Hlas-SD a keď sa už tí raz pošpinia týmto bahnom a touto zmenou režimu, tak už to budú s ním ťahať a vyslovene tu ide o to, ako bude schopný Hlas-SD sa k tejto veci postaviť. „Ja si myslím, že sa Fico prerátal,“ hovorí poslanec za stranu SaS.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Krúpa si myslí, že spoločnosť je polarizovaná. „Tá časť, ktorá bude proficovská, tak si bude myslieť, že zase tu Fico odhalil nejaké sprisahanie typu ‚dlažobné kocky‘, ako to bolo v roku 2018, kde sa jedna pani priznala, že ona si ich zbierala na záhradu, tak toto je vyslovene to isté. Toto sú ‚dlažobné kocky‘ pod stromom na námestí Slobody, čo tu robia,“ uviedol Krúpa.

Samozrejme, tá časť voličov, ktorí sú proficovskí, tak budú podľa Krúpu tomu veriť, ale nebudú mať tú motiváciu nejakým spôsobom ísť protestovať za Fica, pretože budú presvedčení o tom, že Fico všetko odhalí, všetko vie a on všetkému zabráni, všetkým nešvárom na tomto svete.

„Ale ja som presvedčený, že opozícia a občianska spoločnosť sa bude aktivizovať a určite narazí na tvrdý odpor,“ doplnil Krúpa.

V rozhovore sa ešte dozviete názor Juraja Krúpu na:

budúcnosť Slovenska v NATO a EÚ

vplyv Moskvy na situáciu v krajine

možný vývin udalosti po prípadnej porážke Viktora Orbána vo voľbách

prečo na Slovensku nie je masovejší odpor voči vláde

