USA prenasledujú v Karibiku ďalší ropný tanker

Americká pobrežná stráž v nedeľu prenasledovala ďalší tanker, ktorý je údajne pod sankciami, v rámci zintenzívňujúcej sa operácie USA zameranej na venezuelský ropný sektor.
„Pobrežná stráž Spojených štátov aktívne prenasleduje sankcionované plavidlo tmavej flotily, ktoré je súčasťou nezákonného obchádzania sankcií Venezuely. Plaví sa pod falošnou vlajkou a je naň vydaný súdny príkaz na zabavenie,“ uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.
Loď nereagovala na výzvy na zastavenie
Tanker Bella 1, ktorý je od roku 2024 sankcionovaný pre údajné väzby na Irán a Hizballáh, plával do Venezuely bez nákladu. Podľa správy New York Times loď nereagovala na výzvy na zastavenie a pokračovala v plavbe.
Laureátka Nobelovej ceny sa pri úteku z Venezuely obávala o svoj život
Deň predtým pobrežná stráž zadržala tanker Centuries, ktorý je podľa TankerTrackers čínskym tankerom plaviacim sa pod vlajkou Panamy. Loď viezla z Venezuely 1,8 milióna barelov ropy. Centuries sa však neobjavuje na zozname sankcionovaných subjektov amerického ministerstva financií.
Moskva varuje Washington pred fatálnou chybou v súvislosti s venezuelskou krízou
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová na sociálnych sieťach uviedla, že americká spoločnosť Chevron vyslala tanker z Caracas do USA s venezuelskou ropou v súlade s predpismi a záväzkami ropného priemyslu. Chevron obnovil licenciu na ťažbu ropy vo Venezuele, ktorá predstavuje približne 10 percent produkcie krajiny.
Financovanie narkoterorizmu?
Administratíva Donalda Trumpa tvrdí, že Venezuela využíva ropu na financovanie „narkoterorizmu“. Od septembra americké vojenské sily uskutočnili sériu leteckých útokov na lode údajne zapojené do pašovania drog v Karibskom mori a východnej časti Tichého oceána, pričom tieto útoky si vyžiadali viac ako 100 obetí.
Bývalý šéf venezuelskej rozviedky označil Madurovu vládu za „narko-teroristickú organizáciu“
Caracas popiera akúkoľvek účasť na pašovaní drog a obviňuje Washington z pokusu o zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura s cieľom získať kontrolu nad ropnými zásobami krajiny.