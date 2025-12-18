Moskva varuje Washington pred fatálnou chybou v súvislosti s venezuelskou krízou

Prezident Trump tento týždeň nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely, čo prispelo k ďalšej eskalácii napätia medzi Washingtonom a venezuelskou vládou Nicolása Madura.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: Archívne, SITA/AP
Rusko vo štvrtok varovalo administratívu prezidentaDonalda Trumpa, aby neurobila osudovú chybu v súvislosti s krízou vo Venezuele. Zároveň apelovalo na zdržanlivosť a uviedlo, že je v neustálom kontakte s Caracasom, ktorý považuje za svojho spojenca.

Prezident Trump tento týždeň nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely, čo prispelo k ďalšej eskalácii napätia medzi Washingtonom a venezuelskou vládou Nicolása Madura. Caracas tvrdí, že vývoz ropy tým nebol ovplyvnený.

Dlhoročný priateľ Moskvy

Maduro je dlhoročným spojencom Kremľa a pravidelným návštevníkom Moskvy. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo nádej, že Biely dom sa „vyhne osudovej chybe“ a nezatiahne región do situácie s nepredvídateľnými dôsledkami. Moskva zároveň vyzvala na zmiernenia napätia a podporila Madurovu vládu.

Kremeľ uviedol, že so svojím spojencom a partnerom Venezuelou je v neustálom kontakte. „Samozrejme, vyzývame všetky krajiny v regióne, aby prejavili zdržanlivosť a predišli nepredvídateľnému vývoju situácie,“ vyhlásil kremeľský hovorcaDmitrij Peskov.

Vplyv blokády zostáva zatiaľ nejasný

Zatiaľ nie je jasné, ako sa blokáda prejaví v praxi, keďže v Karibiku operujú americké vojnové lode. Trump tento týždeň vyhlásil, že „Venezuela je úplne obkľúčená najväčšou armádou, aká bola v dejinách Južnej Ameriky zhromaždená“, čo vyvolalo obavy z možnej vojenskej intervencie USA v krajine.

Rusko v minulosti opakovane pomáhalo udržiavať venezuelskú ekonomiku nad vodou. PrezidentVladimir Putin tento mesiac v telefonáte opätovne vyjadril Madurovi svoju podporu.

