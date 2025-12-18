Moskva varuje Washington pred fatálnou chybou v súvislosti s venezuelskou krízou

Rusko vo štvrtok varovalo administratívu prezidentaDonalda Trumpa, aby neurobila osudovú chybu v súvislosti s krízou vo Venezuele. Zároveň apelovalo na zdržanlivosť a uviedlo, že je v neustálom kontakte s Caracasom, ktorý považuje za svojho spojenca.
Napätie medzi Venezuelou a USA stúplo, Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom
Prezident Trump tento týždeň nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely, čo prispelo k ďalšej eskalácii napätia medzi Washingtonom a venezuelskou vládou Nicolása Madura. Caracas tvrdí, že vývoz ropy tým nebol ovplyvnený.
Dlhoročný priateľ Moskvy
Maduro je dlhoročným spojencom Kremľa a pravidelným návštevníkom Moskvy. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo nádej, že Biely dom sa „vyhne osudovej chybe“ a nezatiahne región do situácie s nepredvídateľnými dôsledkami. Moskva zároveň vyzvala na zmiernenia napätia a podporila Madurovu vládu.
Kremeľ uviedol, že so svojím spojencom a partnerom Venezuelou je v neustálom kontakte. „Samozrejme, vyzývame všetky krajiny v regióne, aby prejavili zdržanlivosť a predišli nepredvídateľnému vývoju situácie,“ vyhlásil kremeľský hovorcaDmitrij Peskov.
Maduro tvrdí, že osem amerických lodí s 1 200 raketami cieli na Venezuelu
Vplyv blokády zostáva zatiaľ nejasný
Zatiaľ nie je jasné, ako sa blokáda prejaví v praxi, keďže v Karibiku operujú americké vojnové lode. Trump tento týždeň vyhlásil, že „Venezuela je úplne obkľúčená najväčšou armádou, aká bola v dejinách Južnej Ameriky zhromaždená“, čo vyvolalo obavy z možnej vojenskej intervencie USA v krajine.
Rusko v minulosti opakovane pomáhalo udržiavať venezuelskú ekonomiku nad vodou. PrezidentVladimir Putin tento mesiac v telefonáte opätovne vyjadril Madurovi svoju podporu.