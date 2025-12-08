Bývalý šéf venezuelskej rozviedky označil Madurovu vládu za „narko-teroristickú organizáciu“

Hugo Armando Carvajal Barrios, bývalý šéf venezuelskej vojenskej kontrarozviedky známy ako „El Pollo“ Carvajal, obvinil vládu prezidenta Nicolása Madura z fungovania ako „narko-teroristická organizácia“ a ponúkol spoluprácu americkým úradom. Referuje o tom web euronews.com.
Z listu adresovaného prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý bol zverejnený denníkom The Dallas Express, vyplýva, že Carvajal počas svojho pôsobenia viedol vojenskú kontrarozviedku a bol svedkom koordinácie drogových operácií na najvyšších úrovniach vlády a vytvárania aliancií s ozbrojenými skupinami.
Podľa jeho tvrdení venezuelská vláda spolupracovala s Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC), rovnako kolumbijskou Národnou oslobodzovacou armádou (ELN), kubánskymi spravodajskými agentmi a členmi Hizballáhu, ktorí sa podieľali na nelegálnych aktivitách vo Venezuele i mimo nej. Tieto spojenectvá podľa Carvajala umožnili konsolidáciu kokaínových trás do USA a financovanie politických a spravodajských operácií.
Carvajal tiež obvinil venezuelský režim z podpory špionáže a dezinformácií, pričom konkrétne spomenul spoločnosť Smartmatic, tvrdiac, že elektronické volebný systémy boli pod dohľadom alebo ovplyvňované vládou za účelom manipulácie volieb.
Bývalý šéf spravodajskej služby vyjadril ochotu spolupracovať s americkými úradmi a ponúkol poskytnutie ďalších dokumentov a svedectiev o tzv. „kriminálnych štruktúrach“ prepojených s venezuelským štátnym aparátom. List má podľa The Dallas Express upozorniť americkú administratívu na „narko-teroristickú vojnu“ riadenú z Venezuely.
Zverejnenie listu prichádza v čase, keď americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zintenzívnil tlak na Madurovu vládu. Rubio v médiách vyhlásil, že venezuelský líder opakovane porušoval záväzky voči USA, vrátane tých, ktoré sa týkajú slobodných volieb pod medzinárodným dohľadom. Podľa neho bol režim prepojený s obchodom s drogami a Washington sa nemôže spoliehať na Madurove sľuby. Rubio zdôraznil potrebu silnejšej reakcie USA na opakované porušovanie dohôd venezuelskou vládou, čím sa zvyšuje medzinárodný tlak na Caracas.