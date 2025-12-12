Laureátka Nobelovej ceny sa pri úteku z Venezuely obávala o svoj život

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová, držiteľka Nobelovej ceny za mier za rok 2025, sa počas svojej tajnej cesty z Venezuely do Nórska, kde si prevzala cenu, obávala o svoj život.
„Boli chvíle, keď som cítila, že môj život je v skutočnom nebezpečenstve, a bol to aj veľmi duchovný moment, pretože nakoniec som jednoducho cítila, že som v Božích rukách a že čokoľvek sa má stať, to sa stane,“ povedala v piatok novinárom v nórskom Osle.
Parochňa a prevlek
Po dramatických správach o jej ceste v amerických médiách odmietla poskytnúť presné podrobnosti o tom, ako sa jej podarilo opustiť Venezuelu. „Dostali sme podporu od vlády Spojených štátov, aby sme sa sem dostali,“ povedala Machadová na štvrtkovej tlačovej konferencii, keď sa agentúra AFP pýtala, či jej pomohol aj Washington.
Machadová sa skrýva, Nobelovu cenu za mier prevzala jej dcéra
Wall Street Journal tento týždeň informoval, že Machadová mala pri úteku na sebe parochňu a prevlek. Úkryt na predmestí Caracasu opustila v pondelok a odišla do pobrežnej rybárskej dediny, odkiaľ sa na rybárskom člne plavila cez Karibské more do Curacaa.
Denník tiež uviedli, že americká armáda bola informovaná, aby sa vyhla leteckým útokom na loď, vzhľadom na snahy Washingtonu vyvíjať tlak na Venezuelu rozsiahlym posilňovaním námorníctva v regióne a útokmi na lode údajne obchodujúce s drogami.
Pátranie vo Venezuelskom zálive
Wall Street Journal neskôr informoval, že Machadová a malá posádka člna zostali unášaní na mori po tom, čo ich GPS v rozbúrenom mori spadol cez palubu a zlyhal i záložný systém. V dôsledku toho sa nestretla s záchranným tímom na určenom mieste vyzdvihnutia, čo viedlo k pátraniu, aby ju našli vo Venezuelskom zálive.
Bývalý šéf venezuelskej rozviedky označil Madurovu vládu za „narko-teroristickú organizáciu“
Machadová zároveň prekvapivo vyhlásila, že urobí „maximum“, aby sa vrátila do Venezuely a ukončila „tyraniu“ v tejto krajine. „Prišla som si prevziať cenu v mene venezuelského ľudu a v správnom čase ju odnesiem späť do Venezuely,“ povedala novinárom hlavná oponentka prezidenta Nicolása Madura.