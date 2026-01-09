Obchod alebo boj? Ako môže Európa ochrániť Grónsko pred Trumpom

Podľa niektorých diplomatických zdrojov by Únia mala byť pripravená na všetko.
Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: Ilustračné, AP Photo/Evan Vucci
Obnovené ambície amerického prezidentaDonalda Trumpa získať kontrolu nad nerastným bohatstvom a strategickou polohou Grónska už niekoľko dní rezonujú nielen medzi európskymi krajinami, ale aj spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Hoci Biely dom tvrdí, že Trump preferuje jeho kúpu, nevylúčil ani použitie vojenských prostriedkov.

Jedným z európskych politikov, ktorí uvažujú, ako Trumpovi odpovedať, je francúzsky minister zahraničných vecíJean-Noël Barrot, ktorý už skôr oznámil, že s kolegami z Nemecka a Poľska diskutovali o možnej spoločnej európskej reakcii na Trumpove hrozby.

„Ide o to, ako môžeme Európu posilniť, aby odradila hrozby a pokusy o zásah do jej bezpečnosti a záujmov. Grónsko nie je na predaj ani na zabratie… hrozby sa musia skončiť,“ cituje Barrota portál POLITICO.

Podľa niektorých diplomatických zdrojov by Únia mala byť pripravená na všetko. „Musíme byť pripravení na priamu konfrontáciu s Trumpom,“ povedal diplomat EÚ oboznámený s prebiehajúcimi diskusiami. „Je v agresívnom móde a musíme byť pripravení.“

Ako by mohla Európska únia (EÚ) na pritvrdzujúcu sa rétoriku Washingtonu reagovať, zisťoval portál medzi vysokými predstaviteľmi, diplomatmi a vojenskými expertmi v Únii aj Aliancii, ktorí väčšinou odpovedali pod podmienkou anonymity.

