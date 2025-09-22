ÚMS je pripravená na diskusiu, ale predĺženie súčasného volebného obdobia primátorov odmieta

Nesúhlas s predĺžením prebiehajúceho volebného obdobia o jeden rok vyjadrili aj starostovia mestských častí Bratislavy.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ÚMS: Priority pre rok 2024
Zľava v popredí: Prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a primátor mesta Bratislava Matúš Vallo počas tlačovej besedy k prioritám Únie miest Slovenska (ÚMS) pre rok 2024, ktoré sa týkajú návrhov na zmenu financovania samospráv, reformy verejnej správy a rozšírenie spolupráce miest pri zlepšovaní ich fungovania a zefektívnenie vynakladania rozpočtových zdrojov v mestách na radnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 25. január 2024. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény.
Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori členských miest únie sa na tom zhodli na pondelkovom rokovaní Republikovej rady ÚMS.

Diskusia o zmenách

Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky v súlade s Ústavou SR, a ctia si platné ústavné princípy,“ zdôraznila ÚMS s tým, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia.

To však len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu. ÚMS svoje oficiálne stanovisko zaslala predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a rovnako to dala na vedomie štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Michalovi Kaliňákovi.

Reálne problémy

Nesúhlas s predĺžením prebiehajúceho volebného obdobia o jeden rok vyjadrili 9. septembra aj starostovia mestských častí Bratislavy. Takýto krok, ktorý zvažuje vláda v rámci konsolidačných opatrení, nepovažujú za správny. Jednomyseľne sa na tom zhodli starostky a starostovia na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí.

Starostovia sú názoru, že by to nebolo v súlade s princípmi demokracie. Starostovia nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia od nasledujúcich volieb. Vláda by podľa starostov mala nateraz riešiť reálne problémy obcí a miest, ako napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy než obce v Česku, aj keď musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.

