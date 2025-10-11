Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér

Guvernér Národnej banky SlovenskaPeter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.
„Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ reagoval Kažimír na sobotný prejav Roberta Fica na pracovnom sneme strany Smer. Fico mu odkázal, že dosť bolo zrady. Najsilnejšia vládna strana Kažimíra odmieta podporiť pri opätovnej kandidatúre na post guvernéra Národnej banky Slovenska.
Šutaj Eštok si stojí za profesionálnou prácou vyšetrovateľov. Je dobré, že ministerstvo vnútra má v rukách Hlas-SD
Fico akceptuje, že kandidáta na post guvernéra NBS navrhuje strana Hlas, Kažimír však nie je pre Smer priechodným kandidátom.