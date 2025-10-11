Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér

Najsilnejšia vládna strana Kažimíra odmieta podporiť pri opätovnej kandidatúre na post guvernéra Národnej banky Slovenska.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Peter Kažimír
Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska (NBS). Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Guvernér Národnej banky SlovenskaPeter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.

Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ reagoval Kažimír na sobotný prejav Roberta Fica na pracovnom sneme strany Smer. Fico mu odkázal, že dosť bolo zrady. Najsilnejšia vládna strana Kažimíra odmieta podporiť pri opätovnej kandidatúre na post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Fico akceptuje, že kandidáta na post guvernéra NBS navrhuje strana Hlas, Kažimír však nie je pre Smer priechodným kandidátom.

