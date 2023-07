Ukrajinci zaútočili na ruský muničný sklad na Kryme, bábkový líder hovorí aj o zostrelení 11 dronov (video)

Ruskom dosadený bábkový líder okupovaného ukrajinského Krymu Sergej Aksionov informoval o útoku na ruský muničný sklad v okrese Džankoj. Tvrdí pritom, že nad Krymom bolo zostrelených jedenásť dronov. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

„Na oblohe nad Krymom sily protivzdušnej obrany zostrelili a zničili prostriedkami elektronického boja 11 nepriateľských bezpilotných lietadiel,“ oznámil Aksionov prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram s tým, že v okrese Džankoj „bol zasiahnutý muničný sklad“.

Rusi tiež podľa Aksionova pozastavili železničnú dopravu v okrese Džankoj a uzavreli aj diaľnicu Džankoj – Simferopol. Zároveň sa rozhodli evakuovať obyvateľov okolitých dedín v okruhu piatich kilometrov od miesta výbuchu v Džankoj. V súvislosti s výbuchom skladu však podľa neho nehlásia žiadnych zranených. Aksionov tiež tvrdil, že kusy dronu údajne poškodili súkromný dom v Kirovskom okrese.

📹 | #Moscow‚s so-called governor in #Crimea, Sergey Aksyonov, claims that Ukrainian drones attacked a munitions depot of the Russian army near the Dzhankoy region. pic.twitter.com/SyotR60tHn

— EHA News (@eha_news) July 24, 2023