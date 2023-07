Rusi opäť útočili na Odeskú oblasť, zamerali sa na dunajské prístavy a zásoby obilia (foto)

Rusko sa počas nočného útoku dronmi zameralo na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru na rieke Dunaj a zásoby obilia. V samostatných vyhláseniach to oznámila ukrajinská armáda, informuje spravodajský portál CNN.

Útok vykonali iránskymi dronmi Šáhid a trval štyri hodiny, uviedlo ukrajinské južné operačné velenie na sociálnej sieti Facebook.

Ukrajinské sily protivzdušnej obrany zničili tri drony, no „niektoré“ sa cez nich dostali, povedal v samostatnom vyhlásení hovorca odeskej oblastnej vojenskej správy Serhij Bratčuk.

Ruskí okupanti podľa neho „naďalej útočia na civilné zariadenia a ukrajinské obilie“, cituje portál Ukrajinská pravda.

Podľa šéfa odeskej oblastnej vojenskej správy Oleha Kipera pri útoku utrpelo zranenia šesť ľudí.

Ako ďalej uviedol na komunikačnej platforme Telegram, troch z nich hospitalizovali s ľahkými šrapnelovými zraneniami a pomliaždeninami. CNN vysvetľuje, že na Ukrajine sa nachádzajú tri hlavné dunajské prístavy – Izmajil, Reni a Usť-Dunajskyj, no v príspevku sa neuvádza, ktorý bol zasiahnutý.

Ukrajinská armáda uviedla, že pri útoku bol zničený sklad s obilím a poškodené boli aj skladovacie nádrže na iné druhy nákladu. V jednom z výrobných zariadení vypukol požiar, ktorý sa však rýchlo podarilo uhasiť.

