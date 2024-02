Ukrajina zostrelila ďalšie ruské lietadlo A-50, zničili ho nad Azovským morom (video)

Ukrajinské vzdušné sily zostrelili ďalšie ruské lietadlo včasného varovania A-50. Veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk uviedol, že lietadlo zničili v piatok večer nad Azovským morom. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Ukrajinské obranné spravodajstvo (HUR) potvrdilo, že lietadlo bolo zostrelené v rámci spoločnej operácie s letectvom. Dodalo, že ruské lietadlo včasného varovania A-50 zostrelili neďaleko ruského mesta Jejsk na pobreží mora.

⚡️ russia ‚accidentally shoots down own A-50 spy plane’- missile launched from Mariupol🚀 pic.twitter.com/vGojoKNnnR

