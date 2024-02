Prezident Biden nalieha na schválenie pomoci Ukrajine, kým nebude príliš neskoro

Ruský vodca Vladimir Putin sa pri invázii na Ukrajinu prepočítal. V piatok v predvečer druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine to vyhlásil americký prezident Joe Biden, ktorý poukázal na to, že vďaka Putinovmu útoku na Ukrajinu je dnes Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) silnejšia, väčšia a jednotnejšia.

500 nových sankcií voči Rusku

Biden tiež poukázal na to, že bezprecedentná 50-členná globálna koalícia na podporu Ukrajiny, vedená Spojenými štátmi je naďalej odhodlaná poskytovať Ukrajine rozhodujúcu pomoc a brať Rusko na zodpovednosť za jeho agresiu.

„Američania a ľudia na celom svete chápu, že v tomto boji ide o veľa ďaleko za hranicami Ukrajiny. Pred desiatimi rokmi Putin obsadil Krym a vytvoril bábkové režimy v ukrajinskej Luhanskej a Doneckej oblasti. Pred dvoma rokmi sa pokúsil vymazať Ukrajinu z mapy. Ak Putin nezaplatí cenu za túto smrť a ničenie, bude pokračovať. A náklady pre Spojené štáty, spolu s našimi spojencami v NATO a partnermi v Európe a na celom svete, ešte porastú,“ skonštatoval Biden, ktorý v piatok oznámil viac ako 500 nových sankcií voči Rusku.

Dochádza im munícia

Biden pripomenul, že Ukrajinci už dva roky bojujú s obrovskou odvahou, no dochádza im munícia.

„Ukrajina potrebuje viac dodávok zo Spojených štátov, aby udržala líniu proti neúprosným útokom Ruska, ktoré umožňujú zbrane a munícia z Iránu a Severnej Kórey. To je dôvod, prečo Snemovňa reprezentantov musí schváliť dodatočný návrh zákona o národnej bezpečnosti, kým nebude príliš neskoro.“

Čaká sa na schválenie v Snemovni reprezentantov

Kým v americkom Senáte hlasovanie o pomoci Ukrajine vo výške 60 miliárd dolárov prešlo bez výraznejších problémov, na schválenie v Snemovni reprezentantov sa ešte stále čaká.

„Niet pochýb o tom, že ak by predseda Snemovne reprezentantov zvolal hlasovanie, prešlo by to rýchlo. Kongres vie, že podporou tohto zákona môžeme posilniť bezpečnosť v Európe, posilniť našu bezpečnosť doma a postaviť sa Putinovi. Postaviť sa proti tomuto návrhu zákona mu len hrá do kariet,“ poznamenal Biden.

„História sa pozerá. Neschopnosť podporiť Ukrajinu v tejto kritickej chvíli nebude zabudnutá. Teraz je čas, aby sme stáli pevne s Ukrajinou a boli jednotní s našimi spojencami a partnermi. Teraz je čas dokázať, že Spojené štáty stoja za slobodou a nikomu sa neklaňajú.“