Voľby by opäť vyhral Smer, Matovičovo hnutie by sa do parlamentu nedostalo

Keby sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, zvíťazila by strana Smer-SD s podporou 21,2 percenta hlasov voličov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 20,1 percenta hlasov.

Tretie miesto by obsadila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,5 percenta ľudí. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24. Agentúra vykonávala prieskum od 9. do 16. apríla na vzorke 1 000 respondentov.

Do parlamentu by sa tiež dostalo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré by volilo 7,9 percenta účastníkov prieskumu, strana Sloboda a Solidarita s podporou 6,5 percenta a tesne by sa do Národnej rady SR dostala aj Slovenská národná strana, ktorej by svoj hlas odovzdalo 5,1 percenta opýtaných.

Koalícia hnutie Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí by získali 5,2 percenta, čo by im ako koalícii na vstup do parlamentu nestačilo. Do Národnej rady SR by sa nedostali ani zástupcovia voličov Maďarskej aliancie (4,9 %), Republiky (4,9 %), Demokratov (3,3 %) ani hnutia Sme rodina (2,3 %).