Mier na Ukrajine nastane až vtedy, keď Rusko prestane bojovať. Korčok vyzdvihol aj solidaritu Slovákov (video)

Počas uplynulých dvoch rokov sme boli svedkami solidarity Slovákov voči utečencom, hrdinstva ukrajinského národa, vojnových zločinov či hanebného bombardovania civilných cieľov zo strany Ruska.

Občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok si tak pripomenul druhé výročie vojny na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že v tejto vojne je agresorom Rusko a Ukrajina obeťou.

Vyvrátil tvrdenia populistov

„Tu chcem aj sebakriticky poznamenať, že sa nám u nás doma nepodarilo dostatočne presvedčiť a vysvetliť, aký fatálny dopad má vojna na Ukrajine na bezpečnosť Slovenska a celej Európy. No a preto sa podarilo populistom túto tému doslova ukradnúť a presvedčiť veľkú časť našich občanov, že pomoc Ukrajincom ide na úkor pomoci Slovákom. Nie je to pravda,“ upozorňuje kandidát na prezidenta.

Zároveň považuje slová Roberta Fica (Smer-SD) a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) za zbabelé a poškodzujúce záujmy Slovenska. Fico sa vyjadril, že v ukrajinskom Kyjeve neprebieha vojna, Pellegrini zas tvrdil, že v Kyjeve padne „nejaká raketa len sem-tam“.

Korčok preto Pellegriniho vyzval, aby prestal myslieť na domáce politické body, keď ide o tragédiu, ktorá sa odohráva u nášho východného suseda.

Zvyšujú aj našu bezpečnosť

Korčok je zároveň toho názoru, že bezpečnosť Ukrajiny zvyšuje aj našu bezpečnosť. „Slovenským záujmom musí byť, aby Ukrajina ubránila svoju štátnosť a aby sa náš sused stal bezpečným partnerom v Európskej únii. Prosperujúca Ukrajina znamená nové príležitosti na rozvoj pre východ Slovenska,“ dodal.

Tvrdí, že mier na Ukrajine nastane až vtedy, keď Rusko prestane bojovať.

„Z politiky často zaznieva falošné volanie po mieri a tiež, že Ukrajina by mala akceptovať, že príde o časť svojich území. Prvý predpoklad akéhokoľvek mieru je však to, že ruské bomby prestanú dopadať na ukrajinské školy, škôlky a nemocnice. A to, aký mier a za akých okolností Ukrajina akceptuje, musíme nechať na Ukrajincov. Dovtedy je našou povinnosťou podporovať Ukrajinu a robiť všetko preto, aby sa ubránila,“ uzavrel.