Ukrajina poprela ruské tvrdenia o obsadení miest Myrnohrad a Huľajpole

Tvrdenia Ruska, že jeho vojaci obsadili frontové mestá Myrnohrad v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti, sú nepravdivé. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Ruský vodca Vladimir Putin údajne v sobotu navštívil veliteľské stanovište na okupovaných územiach Ukrajiny, kde mu oznámili, že ruské sily dobyli Myrnohrad a Huľajpole, ako aj niekoľko ďalších obcí.
Ukrajinský generálny štáb označil vyhlásenia Kremľa za „dezinformácie“, ktorými sa Moskva snaží ovplyvniť nedeľné mierové rokovania medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Ukrajinská armáda priznala, že situácia v oboch oblastiach je „zložitá“, ale obranné operácie pokračujú.
Rusko chce v budúcom roku naverbovať viac ako 400-tisíc vojakov, povedal šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky
„Je zrejmé, že ruské lži sú primárne zamerané na zahraničných partnerov a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili. Ruské dezinformácie však neovplyvnia postoj Ukrajiny ani jej ďalšie diplomatické úsilie,“ uviedla armáda.