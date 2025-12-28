Ukrajina poprela ruské tvrdenia o obsadení miest Myrnohrad a Huľajpole

„Je zrejmé, že ruské lži sú primárne zamerané na zahraničných partnerov a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili,“ uviedol ukrajinský generálny štáb.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Povolanec sa zúčastňuje výcviku na polygóne v Záporožskej oblasti. Foto: Andrij Andrijenko/65. ukrajinská mechanizovaná brigáda via AP
Tvrdenia Ruska, že jeho vojaci obsadili frontové mestá Myrnohrad v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti, sú nepravdivé. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský generálny štáb.

Ruský vodca Vladimir Putin údajne v sobotu navštívil veliteľské stanovište na okupovaných územiach Ukrajiny, kde mu oznámili, že ruské sily dobyli Myrnohrad a Huľajpole, ako aj niekoľko ďalších obcí.

Ukrajinský generálny štáb označil vyhlásenia Kremľa za „dezinformácie“, ktorými sa Moskva snaží ovplyvniť nedeľné mierové rokovania medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Ukrajinská armáda priznala, že situácia v oboch oblastiach je „zložitá“, ale obranné operácie pokračujú.

„Je zrejmé, že ruské lži sú primárne zamerané na zahraničných partnerov a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili. Ruské dezinformácie však neovplyvnia postoj Ukrajiny ani jej ďalšie diplomatické úsilie,“ uviedla armáda.

